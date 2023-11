Bayern Monaco-Roma è la partita valida per la prima giornata del girone di Uefa Women’s Champions League. Di fronte giallorosse e bavaresi, mercoledì 15 novembre alle ore 18:45 in Germania. Sulla carta il peggior match possibile con il quale cominciare. Ma si tratta anche di una grande opportunità per la squadra di Alessandro Spugna che arriva da un periodo di forma assolutamente straordinario e che finora ha vinto tutte le partite in Serie A femminile e nelle coppe. Ecco cosa aspettarsi da questo incontro.

Bayern Monaco-Roma Femminile, quando si gioca

Partita : Bayern Monaco-Roma Femminile

: Bayern Monaco-Roma Femminile Dove si gioca : Bayern Campus (Monaco di Baviera, Germania)

: Bayern Campus (Monaco di Baviera, Germania) Data : 15 novembre

: 15 novembre Ora : 18:45

: 18:45 Dove vederla in Tv : non è prevista alcuna diretta in televisione

: non è prevista alcuna diretta in televisione Come vederla in streaming: su Dazn.

La sfida tra Bayern Monaco e AS Roma, primo turno del Gruppo C di Champions femminile è in diretta esclusiva in live streaming su DAZN. Bisogna quindi pagare un abbonamento per vederla. Arbitra la partita la polacca Emilia Wnuk.

Bayern Monaco-Roma, statistiche e curiosità

Nella scorsa edizione entrambe le squadre sono arrivate ai quarti di finale di Champions. Le bavaresi hanno perso contro l’Arsenal, mentre la Roma è stata eliminata dal Barcellona vincitrice del torneo. Per la Roma donne è la seconda stagione consecutiva alla fase a gironi di Champions League. Per il Bayern la terza. Le tedesche sono campioni di Germania, al pari delle giallorosse che lo sono in Italia.

Due semifinali sono il miglior risultato storico per le bavaresi, eliminate dal Barcellona nel 2019 e dal Chelsea nel 2021 senza riuscire a cogliere la soddisfazione dell’accesso al match decisivo per il trofeo. Il miglior risultato della Roma in Champions sono i quarti dello scorso anno.

Previsioni Bayern Monaco-Roma Champions

Non ci sono precedenti tra Roma femminile e Bayern Monaco. La squadra tedesca è reduce dalla vittoria di campionato contro il Duisburg, 2-0 (gol di Damjanovic e Stanway) e ha vinto otto delle ultime nove partite della fase a gironi della Women’s Champions League.

Tuttavia finora le lupacchiotte sono imbattute in questa stagione: dopo la finale di Coppa Italia persa a giugno 2023 con la Juventus, ha inanellato 10 vittorie consecutive con 44 gol segnati e solo 5 subiti. Inoltre in Champions donne ha sempre segnato almeno un gol, tranne in una sola occasione, in casa con il Barcellona. Quindi il nostro pronostico è che entrambe le squadre segneranno almeno una rete.

Pronostico Bayern Monaco-Roma: GOAL

