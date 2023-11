La Roma Femminile raggiunge agevolmente i quarti di finale della Coppa Italia 2023-24 battendo il Cesena

Rispettando pienamente i pronostici e schierando molte delle sue riserve e dei suoi talenti più giovani, la Roma Femminile vince nettamente l’ultimo ottavo di finale e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia 2023-24.

Una vittoria decisamente molto larga nella quale domina la scena la giovanissima Zara Kramzar, attaccante slovena di 17 anni (18 a gennaio) che festeggia nel modo migliore il titolo di giocatrice rivelazione dell’anno assegnato dalla rivista spagnola Mundo Deportivo.

Cesena-Roma 0-6

Per la Roma era l’esordio assoluto in Coppa Italia, l’ultima delle teste di serie chiamata a scendere in campo. Un posticipo legato al fatto che quando le gare erano state calendarizzate le giallorosse erano impegnate nel turno di qualificazione di Champions League contro il Vorskla Poltava. Ora che la Roma ha confermato per la seconda stagione la sua presenza nella fase a gironi in Europa i fronti sui quali lottare diventano automaticamente tre. E la Coppa Italia, persa lo scorso anno in finale contro la Juventus, è uno degli obiettivi più importanti della squadra di Spugna.

Partita davvero senza storia contro il Cesena, terzo in classifica in Serie B dove era reduce da cinque vittorie consecutive.

Zara Kramzar, subito molto ispirata, esprime un talento globale, di quelli che si vedono molto raramente: vicina al gol su punizione, poi con un colpo di testa. Ma a firmare il primo gol è Minami, bravissima di testa su un calcio d’angolo battuto con precisione da Glionna. Roma in vantaggio dopo mezz’ora di attacchi e buon gioco: Cesena mai davvero pericoloso. É solo questione di tempo: il raddoppio arriva al 36’ con Kramzar che con una bella girata in acrobazia punisce un errore in fase difensiva delle romagnole. Nonostante una vistosa fasciatura alla coscia sinistra Kramzar torna in campo e ricomincia a dare spettacolo: al 42’ il terzo gol, calcio di punizione che Glionna stavolta scaraventa direttamente in porta.

Nel secondo tempo la Roma dilaga: solito cross perfetto di Glionna sfruttato al meglio da Feiersinger. Poi la doppietta di Kramzar che chiude i conti: prima con un tap-in su corta respinta di Machetti, sollecitata da Latorre. Poi di testa, su calcio d’angolo di Latorre. Punizione sicuramente molto severa per il Cesena, ma il risultato rende perfettamente l’idea della superiorità assoluta delle giallorosse.

La Roma affronterà nei quarti, in programma con gare di andata e ritorno a gennaio, il Napoli che – curiosamente – è anche il primo avversario in calendario in campionato, questo week-end.

Questi gli abbinamenti del prossimo turno di Coppa Italia: gare d’andata in programma da martedì 16 gennaio, con orari ancora da stabilire.

Juventus-Sampdoria

Inter-Fiorentina

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma