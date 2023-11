Lazio e Ternana proseguono a suon di gol in testa alla classifica di Serie B femminile 2023-24. Risultati e analisi della situazione nel campionato cadetto.

Lazio e Ternana proseguono il loro duello testa a testa al comando della classifica di Serie B Femminile, in un altro turno assolutamente interlocutorio. Successi molto rotondi per le due capolista che spiccano a punteggio pieno dopo sei vittorie in una classifica che si fa via via sempre più sgranata.

Serie B femminile, sesta vittoria per Lazio e Ternana

Impressiona l’ennesima goleada della Ternana che chiude con sei gol all’attivo il match contro la Res Roma dimostrandosi uno dei migliori attacchi in assoluto d’Europa con 25 gol all’attivo. Sei gol e altrettante marcatrici con tre gol per tempo in una partita che definire dominata è dire poco. Reti di Tarantino, Di Criscio (bel gol al volo), Vigliucci, Tui, Lombardo (splendido tiro) e Labate per un successo senza storia.

Più contenuto ma non meno netto in termini di superiorità il 3-0 della Lazio che ospitava il Brescia, considerevolmente ridimensionato in una partita nella quale la squadra di Grassadonia per la verità ha anche rischiato qualcosa in avvio. Vantaggio di Gomes su un erroraccio di Bettineschi che sbaglia un disimpegno con i piedi su un retropassaggio, Popadinova, brava di testa a insaccare una respinta miracolosa di Bettineschi, e Goldoni, su un altro disimpegno difensivo imperfetto delle bresciane.

Il Cesena regge

Unica squadra che regge il ritmo delle capolista è il Cesena che piega di misura e in rimonta il Pavia grazie ai gol di Risina e Sechi. Sorprende per le sue dimensioni la nettissima vittoria del Parma, addirittura 7-1, sul Verona che fino a pochi giorni fa era considerata una delle candidate più autorevoli per un campionato di vertice. Tra le emiliane in evidenza Kelly Gago e Caterina Fracaros che firmano una doppietta a testa

Altri tre punti, terza vittoria consecutiva, per il Genoa che in virtù del 2-0 interno con il Tavagnacco (a segno Ferrato e Bargi su rigore) salgono infatti a quota 12 in una posizione di assoluta tranquillità agganciando l’Hellas Verona al quinto posto. Bis anche del Freedom Cuneo che vincendo 2-0 in casa del Ravenna (autorete di Mele nel primo tempo e rigore trasformato da Burbassi nel secondo) fanno un passo significativo nella parte bassa della classifica, portandosi a sei punti, a -2 dal Chievo, al momento nono, frenato dal Bologna nell’anticipo di sabato.

Due infatti i pareggi che sono maturati in questo turno di campionato: il primo tra Chievo e Bologna – 2-2 sul campo delle gialloblù con i gol di Picchi e Marengoni per le padrone di casa e Gelmetti e Cacciamali per le ospiti – mentre il secondo tra Arezzo e San Marino Academy – 1-1 siglato da Barbieri e Zito, quest’ultima ex della sfida.

Nel prossimo turno del campionato cadetto di calcio femminile, Lazio ospite del Freedom a Cuneo e Ternana in visita al Parma, in quello che si può considerare il big match della settima giornata del campionato di Serie B femminile.