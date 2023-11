Il Como batte anche l’Inter e si aggancia al terzo posto in classifica di Serie A femminile

La quarta vittoria stagionale del Como Femminile di Marco Bruzzano, oltre tutto contro una squadra di alto livello contro l’Inter, non è l’ennesima casualità di una squadra baciata dalla fortuna.

Con il suo terzo posto in classifica il Como si conferma una realtà importante di questo campionato di Serie A Femminile ed è destinato a giocare un ruolo da protagonista che potrebbe dire molto anche del destino di squadre ben più accreditate.

Como-Inter 2-1

All’Inter non basta tenere il pallino del gioco per gran parte del match e recriminare su un paio di episodi decisamente sfortunati. Il Como ha caratteristiche interessanti, e interprete che con la leggerezza dei nervi distesi di chi non ha nulla da dimostrare e ancora meno da perdere, va sempre molto al di là delle aspettative.

Dopo pochi minuti Como già in vantaggio con Picchi, agile a sfruttare un erroraccio difensivo in fase di organizzazione di gioco delle nerazzurre: micidiale il suo pallonetto che coglie fuori dai pali Cetinja. Reazione molto sterile quella della squadra di Rita Guarino che per altro continua a pasticciare in difesa: un altro errore di Bowen viene quasi capitalizzato da Sevenius, gran tiro respinto da Cetinja e Baldi da due passi si sbrana il raddoppio. Per vedere qualcosa di davvero concreto da parte dell’Inter bisogna aspettare il calcio di rigore che Bonfantini si guadagna con una incursione in area fermata un po’ bruscamente da Ceccotti. Penalty che la stessa Bonfantini trasforma senza che l’Inter convinca granché nonostante un’altra conclusione pericolosa di Cox immediatamente prima dell’intervallo.

Nerazzurre un po’ meglio in avvio di ripresa: splendido lo slalom di Bonfantini che al 59’ si conclude con un gran tiro che si stampa all’incrocio dei pali. Con l’Inter che prende stabilmente il controllo del campo e del gioco, si aprono spazi invitanti per il contropiede del Como che è micidiale: al 70′ Monnecchi taglia tutto il centrocampo avversario con una lunga corsa aprendo a Oona Sevenius che insacca con un diagonale molto preciso.

L’Inter tenta di riprendere il controllo ma chi si rende più pericoloso è ancora una volta il Como: splendido il diagonale di Sevenius che Sonstevold in qualche modo devia sulla propria traversa sfiorando un clamoroso autogol. Inter che sfiora un’altra traversa con Jelcic e vede sfumare un risultato sul quale c’è poco da recriminare. Il Como ancora una volta ha meritato sfruttando al meglio errori davvero troppo pesanti della retroguardia interista.

Il Como aggancia la Fiorentina

Con questo clamoroso risultato il Como sale a quota 13 in classifica aggancia la Fiorentina e si posta a due sole lunghezze dalla Juventus, sconfitta in casa dalla Roma e prossima avversaria delle lariane, proprio a Seregno, domenica sera alle ore 20.30. Un match che assume un valore davvero insperato per la sorprendente formazione allenata da Bruzzano.

Inter chiamata in casa contro il Pomigliano, battuto dalla Sampdoria, e al centro di una clamorosa polemica con la dirigenza campana che ha addirittura minacciato di ritirare la squadra dal campionato.