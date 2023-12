Quali sono le possibili avversarie Napoli agli ottavi di Champions League? Ecco quali squadre può incontrare in base alle regole del sorteggio UEFA. Vi anticipiamo subito che sono quasi tutte fortissime, ma al Napoli potrebbe andare bene almeno un avversario, vi diciamo quale e perché.

Le avversarie Napoli ottavi di Champions

Nonostante la vittoria contro il Braga il Napoli è arrivato secondo nel girone di Champions League 2023-24. Questo significa che agli ottavi di finale potrà incontrare solo una delle prime classificate negli altri gironi. Visto che non può affrontare il Real, che ha già avuto nel gruppo, restano altre 7 avversarie possibili nell’urna, quasi tutte ingiocabili, ovvero:

Manchester City, i campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica Bayern Monaco, i campioni di Germania in carica Barcellona, i campioni di Spagna in carica Arsenal, squadra inglese che sta facendo benissimo quest’anno Atletico Madrid, la squadra spagnola allenata da Diego Simeone Borussia Dortmund, squadra tedesca che ha vinto il girone costato l’eliminazione al Milan Real Sociedad, formazione spagnola arrivata prima nel girone Inter Champions

Al Napoli va bene solo se…

Da questo elenco di 7 top team del calcio europeo, si capisce che per il Napoli è quasi impossibile trovare un avversario non forte nel sorteggio. Quindi le possibilità di superare il turno e arrivare ai quarti di finale sono poche. Tuttavia c’è una squadra che sulla carta è più abbordabile: il Real Sociedad. Gli spagnoli arrivati prima a sorpresa nel gruppo, non sono forti come tutte le altre vincitrici dei gironi. Inoltre hanno una minore tradizione e abitudine a giocare questa competizione.

Quindi i tifosi partenopei devono sperare che esca questo avversario dal sorteggio degli ottavi di Champions 2023-2024, per avere maggiori possibilità di passare il turno. In tutti gli altri casi i giocatori del Napoli non partirebbero già battuti, ma quasi, almeno sulla carta.