Con una partita che comporta pochissimi rischi e due gol nel primo tempo il Napoli conquista il secondo posto nella fase a gironi di Champions League

Il Napoli doveva combattere soprattutto le proprie insicurezze che quest’anno sono emerse anche troppo spesso dopo una stagione trionfale e forse irripetibile come quella dello scorso anno.

Non potevano bastare le buone prestazioni e i complimenti incassati contro il Real Madrid. Serviva un pareggio, sarebbe bastata addirittura una sconfitta di misura, con un solo gol di scarto. Senza stare a badare ai conti il Napoli fa il suo, contro una squadra nettamente più debole, e conquista l’accesso al secondo turno di Champions League battendo lo Sporting Braga 2-0.

Napoli-Sporting Braga 2-0

Costretti a vincere con almeno due gol di scarto, i portoghesi si presentano in campo con la loro miglior formazione possibile e un atteggiamento tattico spiccatamente offensivo. In effetti l’avvio vede il Braga piuttosto aggressivo, protagonista subito di una azione estremamente pericolosa che vede Bruma mettere sul fondo da ottima posizione fin dai primi minuti di gioco. Tuttavia, archiviata la paura, il Napoli prende in mano le redini dell’incontro e alla prima occasione passa: traversone di Politano apparentemente facile da interpretare per la difesa portoghese che Serdar Saatçi, in modo più sfortunato che maldestro, devia con il tallone nella propria porta.

La reazione del Braga è più formale che consistente, e si riduce a un gran tiro dalla distanza del capitano Ricardo Horta che Alex Meret neutralizza con qualche apprensione. Archiviato anche questo rischio il Milan chiude immediatamente i conti: bella combinazione tra Natan e Kvaratskhelia che Victor Osimhen conclude in rete con un bel tocco di giustezza.

Il 2-0 costringerebbe lo Sporting Lisbona a segnare addirittura quattro gol, un’impresa inverosimile, più che improbabile. Tuttavia la squadra portoghese cerca di tenere sempre costantemente impegnata la difesa del Napoli e lo fa costruendo anche un paio di azioni pericolose cogliendo anche una gran traversa.

L’attenzione di tutto il campo, soprattutto della squadra ospite e si trasferisce su quello che accade a Berlino dove l’Union potrebbe approfittare della sconfitta del Braga soffiandogli l’accesso all’Europa League. Ma il Real Madrid, nemmeno in questo caso fa sconti. Il Real vince e anche a Napoli la partita si chiude senza ulteriori emozioni né gol.

La classifica finale

Lo Sporting Braga si consola con la vittoria all’ultimo secondo del Real Madrid che per i portoghese significa terzo posto mentre il Berlino di Bonucci, assente per squalifica, lascio definitivamente l’Europa senza paracadute. Real Madrid che chiude il girone a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante partite, Napoli secondo in vista dei sorteggi in programma lunedì alle 12 che vedranno la formazione di Walter Mazzarri affrontare una delle prime classificate.

La seconda squadra italiana impegnata in serata, l’Inter, chiude anch’essa al secondo posto, dopo un mediocre pareggio interno contro la Real Sociedad.

Mercoledì, sempre alle 21, si giocano Atletico Madrid-Lazio e Newcastle-Milan. La Lazio è certa della qualificazione, il Milan deve vincere in Inghilterra e sperare nella sconfitta del PSG sul campo del Bayer Leverkusen.