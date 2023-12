Newcastle-Milan: i rossoneri si giocano tutto in una notte di Champions League. I rossoneri, ospiti del Newcastle mercoledì 13 dicembre 2023 nell’ultimo turno di Champions League in programma al St. James’ Park, possono ancora qualificarsi.

Ma il destino dei rossoneri è affidato anche all’impegno del Borussia Dortmund, già qualificato, che ospita il Paris Saint Germain. Una situazione non facile che riduce a pochissimi punti le possibilità percentuali dei rossoneri di salvare la stagione europea.

Newcastle-Milan: rossoneri eliminati se…

In breve con una di queste 3 combinazioni il Milan non passa il turno di Champions:

se viene sconfitto

se pareggia

se vince, ma il Borussia non vince contro il PSG.

Rovesciando il discorso le possibilità del Milan di qualificarsi passano da una condizione inderogabile: la vittoria sul campo del Newcastle. Ma al tempo stesso un successo del Borussia, cui basta un pareggio per chiudere i conti e passare primo in classifica.

Senza un risultato pieno non ci sarebbe più alcuna stagione di coppa per il Milan, nemmeno in Europa League. Perché a pari punti con il Newcastle, dopo il pareggio in bianco di San Siro, ha una peggiore differenza reti globale. Una situazione decisamente problematica per quanto non definitivamente compromessa.

Vedi anche: Classifica Champions League tutti i gironi

Newcastle-Milan: come vederla

Partita: Newcastle-Milan

Dove si gioca: St. James’ Park (Newcastle, Inghilterra)

Data: 13 dicembre

Orario: 21:00

Come vederla in streaming: in esclusiva su Amazon Prime Video

Arbitra lo svizzero Andreas Schluchter.

Newcastle contro Milan: i precedenti

Qualche dato. Il Newcastle, acquisito dalla potentissima famiglia sovrana del Qatar, ha anche più soldi del Paris Saint Germain e il suo ritorno in Champions League quasi venti anni dopo la sua ultima apparizione, sembra essere solo l’inizio di una nuova colonizzazione in lingua araba del calcio europeo. Il Milan è alla sua terza stagione consecutiva in Champions League dopo quasi dieci anni di assenza, la ventesima in assoluto. Ma i rossoneri, sette volte campioni d’Europa, pagano oltre alle proprie incertezze un girone davvero terribile.

Nessun precedente, tranne quello della partita d’andata, tra Newcastle e Milan. Ma sono interessanti i dati globali: il Newcastle ha vinto solo due volte negli otto scontri con club italiani, una volta in casa e una fuori.

Il Milan ha un database più ampio, ma non del tutto positivo: 45 partite, 12 vittorie, 14 pareggi e 19 sconfitte. In trasferta una sola vittoria: e 12 sconfitte. Il precedente sicuramente più preoccupante. Quella vittoria risale alla stagione 2011/12, a Manchester contro lo United.

In Serie A rossoneri reduci da una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Una prestazione non molto convincente da parte dei rossoneri che hanno tanti infortuni e molti problemi di formazione. A Bergamo Pioli aveva ben otto assenti. Nessuno sarà recuperato in tempo per la trasferta di Newcastle. Formazione praticamente da riconfermare quasi completamente.

Al Newcastle è andata anche peggio: un pesante 4-1 sul campo del Tottenham che sembra avere considerevolmente ridimensionato le ambizioni delle Magpies in Premier League. I bianconeri adesso sono settimi, a sette punti dal quarto posto.

Newcastle-Milan: il pronostico

Partita decisiva per il Milan. Ma anche per il Newcastle che ha le stesse possibilità dei rossoneri di accedere al secondo turno. Un match di coppa campioni letteralmente da dentro o fuori che in questo momento, non solo perché la squadra rossonera scenderà in campo molto rimaneggiata ma anche per fattori di campo e di ambiente, vede il Newcastle favorito.

Pronostico Newcastle-Milan 1X

Vedi anche: Nuovo allenatore Milan i nomi