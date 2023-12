Lazio e Atletico Madrid si giocano nello scontro diretto il primo posto del gruppo E di Champions League. Pronostico

Lazio Atletico Madrid nell’ultimo turno di Champions League è in programma mercoledì sera (ore 21). La qualificazione è un dato di fatto.

Ma alla Lazio non può bastare. In considerazione del fatto che passare al secondo posto del girone comporta il notevole rischio di dovere affrontare una delle otto teste di serie. In un abbinamento potenzialmente difficilissimo.

La sfida contro l’Atletico Madrid assume dunque una importanza davvero molto significativa.

Atletico Madrid-Lazio: quando e dove vederla

Partita: Atletico Madrid-Lazio

Dove si gioca: Estadio Wanda Metropolitano (Madrid, Spagna)

Data: 13 dicembre

Orario: 21:00

Dove vederla in Tv: Sky Sport Uno

Come vederla in streaming: in esclusiva su SKY Go, Now TV, Infinity+

Arbitra lo sloveno Darko Čeferin

Atletico Madrid-Lazio: come si qualificano le Aquile

La Lazio ha la incredibile capacità di complicarsi notevolmente la vita. E questo sta accadendo spesso in questa stagione ed è stata una delle caratteristiche della squadra di Maurizio Sarri anche nella scorsa stagione, che ha portato la Lazio prima fuori dall’Europa League e poi definitivamente fuori dalle coppe.

Il secondo posto stagionale in campionato sembrava destinato ad alzare il profilo europeo della Lazio: ma le cose non sono andate nel modo migliore. In un girone tutto sommato abbordabile la Lazio ha perso molto male a Rotterdam, e questo ha complicato la corsa verso il secondo turno, acciuffato grazie a una vittoria sul Celtic maturata solo in extremis e – soprattutto – al successo dell’Atletico in Olanda che di fatto ha eliminato il Feyenoord. Dopo il pareggio di Roma del 19 settembre scorso caratterizzato da un altro gol extremis, nientemeno di Provedel, la SS Lazio è costretta a vincere a Madrid se vuole il primo posto. Qualsiasi altro risultato lascerebbe le aquile al rischio del secondo posto.

Atletico Madrid-Lazio: precedenti, statistiche e curiosità

L’Atletico Madrid è imbattuto nella sua stagione europea e sta vivendo un momento davvero eccellente. Se l’Atletico non vince un girone di Champions League dal 2016/17, la Lazio non arrivava prima nel proprio girone addirittura dal suo esordio in Coppa dei Campioni: era il 1999.

Per l’Atletico questa è l’undicesima presenza consecutiva in Champions League. Per la Lazio si tratta invece della seconda partecipazione in 16 stagioni. L’obiettivo è fare meglio di due anni fa, quando la squadra si qualificò fino agli ottavi di finale.

Cinque i precedenti: in un perfetto equilibrio, due vittorie per parte e un pareggio, proprio quello del girone d’andata all’Olimpico. La Lazio a Madrid ha un ricordo eccellente che fa ben sperare. Quello che si riferisce alla semifinale di Europa League della stagione 1997/98. Con Sven Goran Eriksson in panchina le Aquile trovano il gol decisivo proprio a Madrid. Quella di Vladimir Jugović è l’unica rete di una doppia sfida equilibratissima.

Molto più sbilanciata la sfida al secondo turno del 2011/12 sempre in Europa League. Simeone, alla sua prima stagione in panchina, ha appena firmato un rinnovo valido fino al 2029, vince all’Olimpico 3-1 e completa l’impresa con un’altra vittoria in casa, di misura grazie a Diego Godín. In quella edizione l’Atletico vinse il trofeo battendo in un derby spagnolo l’Athletic Bilbao a Bucarest.

In campionato la Lazio è reduce da un pareggio non entusiasmante contro il Verona, 1-1 e dalla vittoria infrasettimanale di Coppa Italia contro il Genoa, 1-0. Atletico che per contro festeggia la vittoria sull’Almeria – gol di Morata e Correa – che ha consentito ai Colchoneros di agganciare il Barcellona in quarta posizione nella Liga.

Atletico Madrid-Lazio: il pronostico

La Lazio non convince. La squadra è sì qualificata, ma in campionato è ormai lontanissima dalle posizioni di vertice e in troppe partite la squadra se l’è cavata con un po’ di fortuna e molti gol allo scadere. Contro una squadra solida e concreta come l’Atletico serve una partita praticamente perfetta. Che la Lazio non gioca da tempo. Atletico che non perde in casa da quasi un anno. Era l’8 gennaio scorso. Il Barcellona passava al metropolitano di misura. Difficile pensare che la Lazio possa vincere proprio mercoledì sera.

Pronostico Atletico Madrid-Lazio 1X

L’altra partita del girone non conta nulla. Celtic ormai fuori dall’Europa e Feyenoord già accreditato alla prossima fase di Europa League.

Contemporaneamente in campo anche il Milan, impegnato nella difficilissima partita con il Newcastle che potrebbe ancora promuovere i rossoneri. Martedì sera si giocano Napoli-Sporting Braga e Inter-Real Sociedad. I sorteggi per le squadre promosse alla seconda fase è in programma a Nyon lunedì 18 dicembre a mezzogiorno.