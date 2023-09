Un incredibile pareggio di testa del portiere all’ultimo istante, vale il pareggio nell’esordio in Champions League

Ci sono partite che passano alla storia per uno, due episodi che si ricorderanno per anni.

Lazio-Atletico Madrid è sicuramente una di queste: ed è merito di Ivan Provedel che diventa il protagonista assoluto con due episodi che diventeranno decisivi.

Lazio-Atletico Madrid 1-1

Le due squadre arrivano da due pesanti sconfitte, e non stanno benissimo. Né Sarri, né Diego Simeone – applauditissimo dai suoi ex tifosi dell’Olimpico cui ha dedicato quattro stagioni della sua carriera da calciatore – hanno parecchie assenze e alcuni problemi. Due squadre che si affacciano alla Champions League in un girone non impossibile nel quale la prima partita potrebbe già risultare decisiva

Lazio-Atletico Madrid, Provedel epico

Un primo tempo molto tattico. Difficile fare uscire l’Atletico Madrid dal suo guscio. Impegnativo tenere a bada due attaccanti di razza come Griezmann e Morata che riescono sempre a inventarsi qualcosa. Il primo tempo offre poco ma sarebbe la Lazio a meritare senza dubbio qualcosa in più dopo alcuni tiri in porta e un paio di conclusioni davvero insidiose ispirate da un Luis Alberto sempre nel vivo dell’azione. Oblak si conferma portiere affidabile attento: Griezmann spreca una clamorosa opportunità.

Quando il pareggio sembra destinare le squadre agli spogliatoi, con la Lazio che ha già perso per infortunio Luca Pellegrini, l’Atletico trova un insperato vantaggio grazie a Pablo Barrios, 20 anni, primo gol europeo: gran conclusione su un appoggio dal lato destro di Molina con una deviazione decisiva di Kamada.

Nel secondo tempo la Lazio prova a spingere ma rischia grossissimo. Prima una clamorosa palla gol fallita da Immobile davanti alla porta: errore di Oblak in rinvio che Felipe Anderson deposita sui piedi dell’attaccante che incredibilmente conclude centralmente sul portiere. Ma è Provedel a diventare protagonista respingendo un micidiale tiro ravvicinato di Samuel Lino. Ed è niente.

Da una parata che vale quanto un gol, Provedel decide di entrare nella storia marcando lui stesso il pareggio dopo un’altra palla gol deviata in angolo da Oblak su tiro di Zaccagni. Dal calcio d’angolo Luis Alberto pennella un cross perfetto per la scelta di tempo di Provedel che di testa insacca il gol che fa esplodere l’Olimpico. Davvero provvidenziale per stemperare la delusione di una sconfitta che sarebbe stata assolutamente ingiusta e immeritata.

La situazione nel girone

Un punto per la Lazio che divide la posta con l’Atletico e si pone alle spalle del Feyenoord vittorioso 2-0 sul Celtic Glasgow al termine di una partita molto nervosa. Vantaggio di Stengs e raddoppio di Jahanbaksh con due gol annullati e un calcio di rigore sbagliato dagli olandesi. Ma il Celtic ha chiuso in nove uomini per le espulsioni di Lagerbielke e Holm che saranno squalificati contro la Lazio in quella che sarà la seconda partita del girone delle Aquile.

Nell’altra partita italiana della serata pareggio a reti bianche tra il Milan e il Newcastle.