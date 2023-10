Una brutta Lazio perde nettamente in Olanda contro il Feyenoord e complica il suo cammino in Champions League

Una Lazio molto al di sotto dei suoi standard subisce una pesante sconfitta sul campo del Feyenoord e ridimensiona le sue ambizioni europee.

In un girone sostanzialmente alla portata dei biancocelesti la prestazione della Lazio è stata davvero insufficiente.

Feyenoord-Lazio 3-1

Primo tempo estremamente complicato contro una squadra in stato di grazia, 34 reti nelle ultime nove partite. L’assedio del Feyenoord comincia fin dal primo minuto con la difesa della Lazio che sbanda in modo evidente sulla ricca varietà di offensive degli avversari. Prima è un cross di Igor Paixão a trovare Giménez pronto a centro area: ma il colpo di testa finisce sull’esterno della rete.

Quindi è ancora il messicano a segnare il gol del vantaggio, complice una deviazione di Hysaj. Ma l’arbitro annulla per un fuorigioco a inizio azione. Il gol successivo è buono: primo gol di Giménez in Champions League con uno spunto personale di rilievo: prima si libera della marcatura di Nicolò Casale per insaccare con un tiro angolatissimo.

La Lazio si vede solo in un colpo di testa di Luis Alberto, troppo centrale, che Bijlow neutralizza. In pieno recupero il raddoppio: azione personale di Calvin Stengs che taglia come il burro la difesa di Sarri per un appoggio che Ramiz Zerrouki insacca con un gran tiro dal limite.

Immobile, mai servito né pericoloso, lascia il campo per Valentin Castellanos e subito dopo una clamorosa palla gol fallita da Paixão è proprio l’argentino a sparare incredibilmente alle stelle da pochi passa la palla gol che potrebbe riaprire la partita. Un errore sciagurato che peserà molto. Con la Lazio sbilanciata il Feyenoord ha altre due nitidissime occasioni da gol una delle quali neutralizzata da Provedel che non può nulla su un altro pallone in area di rigore perfetto per la conclusione di Gimenez che va in doppietta. Lazio in gol solo su rigore, quando è ormai troppo tardi: fallo di Marcos López su Castellanos e penalty trasformato da Pedro.

In classifica

Nell’altra partita del girone 2-2 tra Celtic e Atletico in una classifica che ora vede la Lazio terza, a 4 punti alle spalle di Feyenoord (6) e Atletico Madrid (5). Tra quindici giorni Lazio che ospiterà il Feyenoord all’Olimpico con l’obbligo di rimediare.

