Sconfitta beffarda per il Napoli che sconfitto a tempo quasi scaduto sul campo del Real Madrid

Peccato. Napoli che accarezza per tutto il secondo tempo il sogno di un ottimo pareggio sul campo del Real Madrid e che viene beffato solo da un eurogoal di Paz per il 3-2 conclusivo che non esclude gli Azzurri dal secondo turno.

Tuttavia il Napoli sarà costretto a giocarsi la qualificazione nell’ultimo turno del girone in casa con lo Sporting Braga, battuto in Portogallo, e contro il quale la squadra di Mazzarri non potrà assolutamente permettersi di perdere.

Real Madrid-Napoli 4-2

Napoli costretto a fare risultato sul campo del Real Madrid che ha undici assenti, tra i quali Modric e nessuna pressione essendo già sicuro dell’accesso agli ottavi di finale. Napoli che tenta di cogliere di sorpresa la squadra avversaria con un paio di accelerazioni. É Di Lorenzo a mettere Simeone davanti alla porta avversaria per un gol che sotto un certo aspetto illude anche un po’ troppo rispetto alle possibilità del Napoli. Anche perché poi comincia a giocare anche il Real Madrid: immediato, appena 21”, il pareggio di Rodrygo, bravissimo a farso trovare pronto su un bel suggerimento di un ispiratissimo Brahim Diaz. Altri dieci minuti e dopo un paio di micidiali azioni offensive il Real trova anche il raddoppio: cross dalla sinistra di Alaba e gran colpo di testa di Bellingham che insacca. Dopo qualche minuto l’inglese lascia il campo per infortunio. E a poco a poco il Napoli si comincia a far vedere di nuovo, con accelerazioni di Simeone e Politano cui manca solo un po’ di concretezza. Ma manca anche il miglior Kvaratsthelia, molto controllato dalla squadra avversaria.

In avvio di ripresa Mazzarri scaraventa in campo Osimhen al posto di Simeone. La risposta è immediata: Anguissa raccoglie un lancio di Di Lorenzo e prima crossa, poi scaglia un tiro potentissimo che sorprende sia la difesa del Real che, soprattutto, il portiere Lunin.

Un buon Napoli nel secondo tempo, senza che il Real per la verità si danni l’anima all’inseguimento di un risultato che sembra sempre alla portata dei padroni di casa. Il Real cresce nell’ultimo quarto d’ora ma senza mai dominare. Anche per questo, con il Napoli che ha il merito di giocarsela alla pari, il gol straordinario dell’argentino Nicolas Paz, 19 anni, acquisisce un valore anche troppo premiante per il Real Madrid e beffardo per il Napoli. Complice una grave indecisione di Meret. Ulteriormente più ingiusto il quarto gol in pieno recupero segnato da Joselu che su assist di Bellingham ha spazio a sufficienza per chiudere il match.

In classifica

Nell’altra partita del girone del Napoli pareggio tra lo Sporting Braga, in dieci dalla mezz’ora del primo tempo per l’espulsione di Niakaté, e Union Berlino, 1-1. Un risultato decisivo che promuove direttamente agli ottavi il Napoli.

Clamorosa ritorno dell’Inter che rimonta tre gol a Lisbona al Benfica. Risultato che completa il quadro delle italiane dopo la vittoria della Lazio e la sconfitta del Milan di ieri.