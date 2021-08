Inter formazione 2021-22. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Giocatori Inter, la formazione ufficiale 2021-22. Allenatore, calciatori e proprietà dell’Inter Footbal Club, la squadra campione d’Italia in carica.

La formazione ufficiale dell’Inter tra acquisti, cessioni e rinnovi è cambiata in modo significativo. Ecco la rosa della squadra neroazzurra 2021 2022, i ruoli dei giocatori della squadra milanese e di chi è l’Inter 1908 oggi.

aggiornato al 4 agosto 2021

Giocatori dell’Inter 2021-2022

La squadra attualmente può contare su tanti calciatori nei vari reparti, nonostante alcune cessioni effettuate nel calciomercato estivo 2021. Ecco chi sono, in base al ruolo in campo.

Portieri

L’Internazionale ha 4 portieri attualmente sotto contratto.

Samir Handanovic

Il portiere sloveno diventato il più longevo tra i giocatori in rosa, essendo arrivato all’Inter già nel 2012. Fin del giorno del suo arrivo ha inseguito un successo assoluto e un trofeo, cosa che il portiere ha definito “una splendida ossessione”, diventata realtà nella stagione 2020-21 con la vittoria dello scudetto. Handanovic oltre che titolare fra i pali, è anche il capitano dei nerazzurro.

I due portieri di riserva interisti sono:

Ionut Andrei Radu, portiere rumeno di sicura prospettiva

portiere rumeno di sicura prospettiva Alex Cordaz, esperto estremo difensore italiano arrivato dal Crotone nell’estate 2021

esperto estremo difensore italiano arrivato dal Crotone nell’estate 2021 Filip Stankovic, giovane portiere serbo aggregato in prima squadra e proveniente dalle giovanili del club.

Difensori

Stefan De Vrij

Perno centrale della difesa nerazzurra, l’olandese arrivato ormai da alcuni anni dalla Lazio. Il difensore al momento è uno dei giocatori più valutati e più pagati al mondo nel suo ruolo, nonostante le molte voci di mercato e le tante offerte, De Vrij resta l’anello centrale della colonna vertebrale difensiva dell’Inter.

Alessandro Bastoni

Resta al suo posto al centro della difesa anche Alessandro Bastoni, arrivato tre stagioni fa, durante l’ultima stagione calcistica ha avuto un percorso di costante crescita e di rendimento. Non a caso è stabilmente fra i convocati della nazionale di calcio italiana e al momento la sua valutazione di mercato si aggira sui 40-50 milioni di euro.

Milan Skriniar

Roccioso difensore di nazionalità slovacca, nell’ultima stagione calcistica ha dimostrato tutto il suo valore, giocando da titolare praticamente sempre. Altezza, grinta e ottima scelta di tempo nei colpi di testa ne fanno uno dei migliori nel suo ruolo di centrale, per questo il suo valore di mercato è in constante crescita.

Danilo D’Ambrosio

Terzino destro o sinistro all’occorrenza, il giocatore italiano si è sempre ritagliato uno spazio importante in squadra, dimostrando duttilità e fiuto del gol quando si proietta in avanti.

Infine, completano il reparto arretrato della squadra:

Matteo Darmian, terzino italiano ex Parma capace di ricoprire il ruolo di centrale nella difesa a 3

terzino italiano ex Parma capace di ricoprire il ruolo di centrale nella difesa a 3 Aleksander Kolarov, esperto esterno serbo con un piede sinistro educato

esperto esterno serbo con un piede sinistro educato Federico Di Marco, terzino sinistro italiano, nella scorsa stagione ha giocato nel Verona

terzino sinistro italiano, nella scorsa stagione ha giocato nel Verona Andrea Ranocchia, difensore centrale italiano di riserva, ma sempre utile quando chiamato in causa

difensore centrale italiano di riserva, ma sempre utile quando chiamato in causa Valentino Lazaro, terzino di nazionalità austriaca.

Centrocampisti

Marcelo Brozovic

Il mediano croato è ancora una volta pronto per una nuova stagione alla guida del centrocampo nerazzurro. Anche quest’anno vuole correre per grandi obiettivi. Nelle sue prime 5 stagioni all’Inter ha firmato tanti gol e assist, ma soprattutto erogato giocate di qualità.

Nicolò Barella

Terza stagione in nerazzurro per il centrocampista che vede notevolmente consolidato anche il suo rapporto con la nazionale di cacio italiana, non a caso ha giocato titolare durante l’Europeo vinto. Barella nell’Inter di Inzaghi, verrà utilizzato praticamente in tutte le posizioni del centrocampo, potendo sfruttare le sue qualità difensive ed offensive.

Arturo Vidal

Arrivato nel 2020 all’Inter, è ancora in cerca di un rilancio vero e proprio, dopo le esperienze estera e aver vinto forte praticamente quasi tutto con la Juventus in passato. Riparte praticamente da zero e dovrà guadagnarsi non solo il posto in squadra ma anche la sua stessa credibilità.

Christian Eriksen

Trequartista danese arrivato a gennaio 2020, con un esoso passaggio dal Tottenham nell’ultimo anno aveva dato grandi segnali e prestazioni. Tuttavia i gravi problemi di salute avuti durante Euro 2020 ne mettono in forte dubbio le possibilità di utilizzo durante la stagione in corso.

Ivan Perisic

Perisic è un altro dei veterani della squadra nerazzurro, grandissimo talento che nonostante un andamento un po’ ondivago e incostante si conferma uno dei punti di forza di un centrocampo, perché capace di rompere il gioco avversario, ma anche di ripartire e di ricostruire.

Hakan Chalanoglu

E’ l’acquisto simbolo del calciomercato estivo 2021 interista. Il trequartista turco ex Milan è arrivato a parametro zero, ma il talento e le sue quotazioni di mercato reali sono ben più elevate. Capacità balistiche e di rifinitura le sue armi migliori.

Infine, nella zona mediana del campo dei campioni d’Italia giocano anche:

Roberto Gagliardini, centrocampista italiano di sicuro affidamento

centrocampista italiano di sicuro affidamento Stefano Sensi, mezzala di talento e nazionale italiano

mezzala di talento e nazionale italiano Matias Vecino, uruguaiano con forte senso del gol

uruguaiano con forte senso del gol Lucien Agoume, giovane ex della primavera pronto a dare una mano alla squadra.

Ataccanti

Romelu Lukaku

Attaccante belga che ha deciso di sposare la causa dell’Inter, dedicando spesso post e frasi d’amore verso il club. I suo due anni in nerazzurro lo hanno definitivamente maturato, a volte addirittura travolgente con valanghe di gol e giocate di grande spessore tecnico e fisico.

Lautaro Martinez

La proprietà dell’Inter ha rinunciato a un sacco di soldi, visto che ha dimostrato di poter fare la differenza in campo. Per il giocatore della nazionale argentina, 24 anni, la prossima è la stagione più importante. Quella del successo o quella dell’inevitabile partenza di fronte a un mercato che – in caso di ulteriore fallimento nella corsa a un trofeo – lo chiamerebbe in termini forse definitivi fuori dal club.

Gli altri due attaccanti attualmente a disposizione della rosa nerazzurra sono:

Andrea Pinamonti, nato e cresciuto nell’Inter giovanile, arricchisce la panchina nerazzurra in vista di una stagione difficile e problematica, con tante partite e scadenze.

nato e cresciuto nell’Inter giovanile, arricchisce la panchina nerazzurra in vista di una stagione difficile e problematica, con tante partite e scadenze. Alexis Sanchez, attaccante cileno che fa della dinamicità e della velocità d’esecuzione le sue caratteristiche principali.

Simone Inzaghi – Allenatore

Il tecnico arrivato dopo l’addio di Conte, che cercherà di mantenere lo scudetto cucito sul petto della squadra. Ex Lazio, dove ha ottenuto risultati brillanti, ora Inzaghi dovrà dimostrare il suo valore alla guida di una big del calcio italiano come l’Inter. La proprietà dell’Inter e il presidente Steven Zhang lo hanno responsabilizzato e si aspettano ottimi risultati da lui.

Vedi anche: Simone Inzaghi quanto guadagna

La proprietà Inter

Entrato in corsa come presidente del club a soli 26 anni nel 2018, il cinese Steven Zhang affronta la sua terza stagione come massima carica dirigenziale dell’Inter. É il ventunesimo presidente nella storia del club. Zhang aveva preso il posto dell’imprenditore indonesiano Eric Thohir che nel 2013, due anni dopo lo storico triplete di Mourinho, aveva rilevato il club da Massimo Moratti.

Zhang rappresenta il colosso Suning, holding cinese che detiene la maggioranza delle quote del club (il 68%) e che è attivissimo nei settori di grande distribuzione, produzione di articoli di elettronica e che al momento risulta la società privata più ricca e importante della Cina con un fatturato annuo di 100 miliardi di euro e quasi 300mila dipendenti in tutto il mondo. Alle spalle di Zhang il vice presidente, Javier Zanetti e l’amministratore delegato Beppe Marotta che insieme ad Alessandro Antonello è stato inserito anche nel consiglio di amministrazione del club.

Quanti trofei ha vinto l’Inter? Il Palmares

L’Inter, fondata nel 1908 da 44 consiglieri dissidenti del vecchio Milan, è la seconda squadra italiana nel mondo per numero di tifosi (dati ufficiosi IFTTS confermati da una indagine pubblicata nel 2018 da La Repubblica), con poche decine di migliaia di supporters più dei cugini rossoneri e alle spalle della Juventus.

L’Inter nei suoi 112 anni di storia ha conquistato 19 titoli nazionali, sette edizioni di Coppa Italia, cinque Supercoppa Italiana. In ambito internazionale l’Inter ha vinto tre Coppa dei Campioni-Champions League (nel 1964, 1965 con Herrera e nel 2011 con Mourinho), altrettante Coppa Uefa (1991, 1994 1998), due Coppa Intercontinentale (1964 e 1965) una Coppa del Mondo per Club nel 2010.

