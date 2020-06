Juventus news, calciomercato, partite, giocatori. Le ultime notizie su cosa ha fatto e cosa sta facendo la Juve

Juventus news. In questo articolo vi proponiamo tutto quello che c’è da sapere sulla Juve. Dalle partite fino alle notizie sui giocatori, i loro contratti e il calcio mercato.

Ecco le novità e le ultimissime sulla squadra bianconera, seguita da milioni di tifosi e tifose in Italia e nel mondo.

Calcio mercato Juventus

Visto che siamo in estate, nonostante il campionato di Serie A ancora in corso dopo lo stop legato covid-19, il calcio mercato Juve è attivo. La società Juventus Football Club e il suo dirigente, nonché uomo mercato Fabio Paratici, stanno valutando l’opportunità di fare nuovi acquisti per rinforzare la rosa.

Fra le possibilità più concrete, come riporta la Gazzetta dello sport, c’è il centrocampista brasiliano Arthur, attualmente giocatore del Barcellona. Il calciatore interessa al club torinese, che sarebbe disposto a cedere Miralem Pjanic agli spagnoli, in uno scambio. Le due società sembrano volenterose di chiudere l’operazione, ma ora bisogna capire quali sono le intenzioni dei giocatori. Tuttavia, in base a quanto riportano i quotidiani sportivi l’operazione potrebbe essere perfezionata prossimamente e generare una ricca plusvalenza per il club.

Gli altri giocatori seguiti dalla Juventus, che potrebbero indossare la maglia bianconera nella prossima stagione calcistica, sono:

Marcelo (terzino sinistro del Real Madrid).

Houssem Aouar (centrocampista del Lione).

Arkadiusz Milik (attaccante del Napoli).

Viceversa i giocatori juventini fortemente indiziati a lasciare il club (oltre al già citato Pjanic) sono:

Gonzalo Higuain

Sami Khedira

Daniele Rugani

Adrien Rabiot

Queste le Juventus news calciomercato aggiornate fino ad ora e i possibili nuovi giocatori della squadra nel 2020-21.

Rinnovi calciatori Juventus

Oltre ad acquistare nuovi giocatori, la Juve è alle prese con alcuni rinnovi di contratto di calciatori che faranno parte della rosa nei prossimi anni.

Fra questi c’è Paulo Dybala, che ha espresso la volontà di rinnovare il suo contratto con la Juve, attualmente in scadenza nell’estate 2022. Il numero 10 argentino, pare voglia restare a vita in bianconero. Tuttavia, secondo fonti di stampa avrebbe chiesto un raddoppio dell’attuale stipendio da 7,5 milioni l’anno. Se il giocatore venisse accontentato andrebbe a guadagnare 15 milioni a stagione e diventerebbe il secondo calciatore più pagato nel club, dopo Cristiano Ronaldo.

Gli altri giocatori in procinto di rinnovare il contratto sono due senatori come il capitano Giorgio Chiellini e il portiere Gianluigi Buffon. Per loro si tratterebbe di un rinnovo annuale, vista l’età avanzata.

Per ora è tutto. Le competizioni sono ancora in corso, ma la società Juventus sta già programmando il futuro.

