Georgina Rodriguez è una delle modelle più pagate a breve sarà a tavola anche con i reali. Ma chi c’è dietro la carriera della Rodriguez solo Ronaldo? Anche, ma non solo lui.

Georgina Rodriguez è nota al grande pubblico del gossip del mondo del calcio come la fidanzata di Cristiano Ronaldo, ma in realtà è molto di più di questo. Infatti, la bella argentina è una modella, una showgirl, una influencer e sicuramente una delle Wags più invidiate nello star system del football.

Georgina Rodriguez: da Sanremo, alla moda, ai Reali



La recente partecipazione al Festival di Sanremo ha riportato i riflettori sulla compagna del calciatore della Juventus, che inutile dirlo ha incantato sul palco dell’Ariston. Di recente invece l’abbiamo vista fra le ospiti di alcuni stilisti noti durante la Milano Fashion Week.

La modella si conferma una delle donne più richieste al mondo e la sua agenda di eventi sociali risulta sempre più fitta. Tanto per fare un esempio secondo El Confidecial sarà una delle ospiti al galà di beneficenza del prossimo 6 marzo, organizzato da Chopard noto brand di gioielli. Evento a cui dovrebbe partecipare il principe Alberto di Monaco.

Sebbene l’azienda del lusso non abbia rilasciato dichiarazioni, sempre secondo quanto riportato dal media spagnolo, il galà esclusivo dovrebbe svolgersi a Courchevel, località situata sulle Alpi francesi.

Georgina è l’ambasciatrice internazionale di Chopard. Questo l’ha portata ad essere presente durante lo scorso Festival di Cannes. Anche in Italia ha lasciato il segno, infatti, molto prima di Sanremo, incantò con la sua bellezza il pubblico al Festival di Venezia. Ma anche la scorsa estate, quando presenziò a Porto Cervo, all’interno di un gala di beneficenza dell’Unicef organizzato sempre da Chopard.

Georgina Rodriguez assegno mensile e guadagni

Per le sue tante attività Georgina Rodriguez guadagna cifre considerevoli, ma nonostante questo Ronaldo le mette a disposizione dai 50.000 ai 100.000 euro al mese. Di questa cifra, che non include vitto e alloggio, Georgina può fare ciò che vuole, come riportato dall’emittente spagnola “Telecinco”.

Tuttavia, sempre secondo i media spagnoli, Georgina ha molte altre entrate, ad esempio ogni sua intervista viene a costare circa 100.000 euro. Inoltre, è stato valutato che un singolo post su Instagram le frutta oltre 8.000 euro. D’altra parte i 16,6 milioni di follower che la modella può vantare su questo social la dicono lunga al riguardo.

La Rodriguez è anche testimonial di Yamamay e di vari altri marchi che fanno a gara per averla. Nonostante questo la compagna di Cr7 svolge alla grande anche il ruolo di mamma, badando ai quattro figli di Ronaldo: Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo, tutti nati da mamme surrogate e Alana Martina, di cui è madre biologica.

Infine, da poco più di un anno Cristiano l’ha coinvolta anche nei suoi affari. La donna, infatti, segue da vicino lo sviluppo della clinica medica specializzata nel trapianto dei capelli, di Madrid, su cui il calciatore della Juventus ha investito.

Georgina Rodriguez: lusso regali e beneficenza



Guardando i suoi post su Insagram si capisce che Georgina conduce uno stile di vita lussuoso. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti visto anche i guadagni incredibili di Cr7.

Vedi anche: Ronaldo stipendio e guadagni

Spesso è ritratta con abiti, e accessori solo di lusso, probabilmente regalati anche dal suo compagno. Non mancano inoltre, i viaggi, ogni volta che gli impegni del calciatore lo consentono, così come gli spostamenti in yatch e voli privati.

Anche Georgina però non lesina regali lussuosi al suo compagno. L’ultimo è stato lo scorso 5 febbraio, infatti in occasione del suo 35 compleanno, ha regalato a Cristiano un fuoristrada da 600.000 euro.

La coppia Ronaldo e Georgina non dimentica la beneficenza, la Rodriguez ha deciso di devolvere tutti i 130.000 euro di cachet, incassati per la partecipazione a Sanremo, in beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Insomma, ricca e famosa si, ma anche di cuore.

La carriera di Georgina Rodriguez è seguita da un’agenzia di modelle molto importante che per lei punta solo al massimo, naturalmente sempre sotto l’occhio vigile di CR7.

Vedi anche: