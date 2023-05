Georgina Rodríguez smentisce il gossip sulla crisi con Cristiano Ronaldo. Poche parole e ultime news e immagini di Ronaldo e Georgina

Georgina Rodríguez dopo le recenti pubblicazioni della stampa portoghese inerenti la presunta crisi di coppia con il suo compagno, posta una frase di una canzone riferita ai media per smentire le chiacchiere sulla separazione imminente dal calciatore Cristiano Ronaldo. Ma non è finita qui ecco cosa le ultime

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. la crisi inventata dai media

Che il gossip sia fatto di invenzioni, lo abbiamo scritto più volte. Questo vale soprattutto quando si tratta di reali, sport e calciatori famosi e ricchi come Cristiano Ronaldo. Tuttavia, questa volta la compagna del calciatore non ha taciuto e ha mandato un chiaro messaggio ai media portoghesi attraverso un post sui social.

Ieri, è stato Cristiano Ronaldo a porre fine alle chiacchiere con una foto romantica insieme alla sua compagna, che ha condiviso sul suo profilo pubblico con una breve frase in inglese. Insomma, una foto vale più di mille parole e CR7 di solito non commenta notizie o informazioni sulla sua vita personale. Tuttavia, questa volta l’ha fatto per mettere fine ai rumors sulla presunta crisi con la madre dei suoi figli.

In ogni caso, nonostante le molte chiacchiere, il giocatore portoghese e la sua compagna hanno continuato a condurre la loro vita.”

Georgina Rodríguez e Ronaldo ultime news

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, di recente la compagna dell’ex attaccante della Juventus, protagonista del reality show “I’m Georgina” su Netflix, è tornata in Spagna per i suoi impegni di lavoro. Georgina è una modella e influencer che lavora per molti marchi.

Cristiano Ronaldo, invece, è rimasto a Riyadh, dove è impegnato in allenamenti e partite con la sua squadra. Anche questo fine settimana ha segnato un gol.

Con l’avvicinarsi dell’estate, il gossip si intensifica e questa volta ha toccato Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. Ci si aspetta quindi altre notizie, poiché i pettegolezzi estivi sono quelli che attirano più clic.

