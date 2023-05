Le frasi di Cristiano Ronaldo. Citazioni fra sport, vita privata, umiltà e successo, ma con quel pizzico di presunzione che il calciatore portoghese non ha mai negato a nessuno.

Cristiano Ronaldo ha pronunciato molte frasi belle e significative nel corso della sua carriera, alcune delle quali riguardano la sua vita e le sue aspirazioni, mentre altre sono legate alla sua carriera di calciatore professionista.

CR7, come è noto, è il soprannome che riassume il suo nome e il numero di maglia che ha indossato in diverse squadre, tra cui la Juventus e la nazionale portoghese, non ha mai nascosto che la carriera è il fulcro della sua vita e questo lo ha portato a diventare uno dei calciatori più ricchi e iconici di tutti i tempi. Ecco quindi le citazioni più belle dette da CR7 e che forse non hai ancora letto.

Frasi di Cristiano Ronaldo sulla vita e se stesso

Alcune frasi sulla vita dette da Ronaldo riguardano il suo passato quando era a inizio carriera, ma riflettono anche il suo carattere e il suo modo di essere, il suo punto di vista sugli altri oltre all’importanza dei figli. Eccone alcune:

Stiravo i miei vestiti quando avevo 11 anni. La mia forza mentale risale a quei giorni. Molte persone mi guardano e pensano di conoscermi ma non è così. Sono una persona umile, una persona sensibile. Una persona che si prende cura degli altri, che vuole aiutare gli altri. Mio padre mi ha sempre insegnato che quando aiuti gli altri, Dio ti darà il doppio. Ed è quello che mi è successo davvero. Quando ho aiutato altre persone bisognose, Dio mi ha aiutato di più. Non possiamo vivere essendo ossessionati da ciò che gli altri pensano di noi. È impossibile vivere così. Nemmeno Dio è riuscito a piacere al mondo intero. Non mi piace stare da solo. I miei amici mi chiedono se voglio più figli e io dico sempre di sì, ne voglio di più; è la cosa migliore che puoi avere nella tua vita. Non sono la persona più umile del mondo. Lo ammetto. Praticamente non ho vita privata. Sono già abituato a questo e pronto per questo. Sì, a volte è difficile, ma è la scelta che ho fatto. Perchè mentire? Non sarò ipocrita e dirò il contrario di quello che penso, come fanno altri. Quando perdi una persona che ami così tanto, sopravvivere alla perdita è difficile.

Citazioni celebri di Cristiano Ronaldo sullo sport

Le frasi più celebri di CR7 riguardano ovviamente il calcio. Si tratta di parole importanti dette durante interviste dal calciatore portoghese. Ecco le più notevoli che illustrano il personaggio e la sua ossessione per la vittoria.

Mi considero il miglior calciatore del mondo. Se non credi di essere il migliore, non otterrai mai tutto ciò di cui sei capace Per me essere il migliore significa dimostrarlo in diversi paesi e campionati. Ci sono persone che mi odiano e dicono che sono arrogante, vanitoso e quant’altro. Fa tutto parte del mio successo. Sono fatto per essere il migliore. Non prometto mai niente. Non prometto niente a mia madre. Non prometto niente ai tifosi.

Non ha senso fare previsioni. Non vale la pena speculare perché nulla è scolpito nella pietra e le cose cambiano continuamente nel calcio. Oggi ci sono opportunità che nessuno sa se si ripresenteranno in futuro.

Nel calcio non ho molti amici. Le persone di cui mi fido davvero non sono molte… La maggior parte delle volte sono solo. Vincere: questa è la cosa più importante per me. E ‘così semplice. So di essere un buon professionista, so che nessuno è più duro con me di me stesso e questo non cambierà mai, in nessun caso. Il talento senza lavorare sodo non è niente. Non seguo i record, sono loro a seguirmi. Non devo mostrare niente a nessuno. Non c’è niente da dimostrare.

Queste frasi motivazionali sullo sport di Cristiano Ronaldo illustrano il carattere del campione portoghese, di cui fra calcio gossip e soldi è stato detto e scritto di tutto. Ma in alcuni casi anche la solitudine, tipica dei numeri uno (o dei numeri primi per dirla con il titolo del celebre romanzo di Paolo Giordano).

Comunque sia si tratta di parole profonde ma anche di citazioni che lo hanno portato ad essere oggi uno dei migliori calciatori al mondo e come scritto dal nostro direttore sport Stefano Benzi in un suo editoriale, nel calcio dopo Ronaldo e Messi ad oggi ci sono solo mezze promesse.

Perché forse è vero, nello sport come nel lavoro campioni si nasce o si diventa solo se hai una spinta molto forte che parte da dentro. Questi sono gli ingredienti che hanno portato Ronaldo al successo in ogni sfida della sua vita. In conclusione si può dire che Cr7 ha realizzato il suo sogno e non ha nessuna intenzione di svegliarsi da questo, come ha detto in un’altra delle sue frasi più belle: “Sto vivendo un sogno dal quale non voglio svegliarmi mai“.

