35 belle frasi sui sogni

Frasi sui sogni. Sogni che si avverano, sogni nel cassetto, sogni da realizzare, sogni… da sognare. Ecco le più belle frasi e citazioni sul magico mondo dei sogni.

Tutti sogniamo ogni notte, ma non tutti i sogni si ricordano al mattino. Alcuni sognano a colori e altri a quanto pare in bianco e nero. A volte facciamo sogni brutti, altre volte sogni belli e piacevoli da cui non ci vorremmo svegliare mai. Il mondo dei sogni, si sa, è misterioso e moltissimi autori hanno affrontato il tema del sogno nella letteratura, in filosofia, nel cinema o nella musica.

Ma si parla di sogno anche in senso metaforico, perché i sogni sono anche i nostri desideri più profondi che talvolta crediamo irrealizzabili e che quindi finiscono chiusi in un cassetto. A volte invece sono proprio i sogni a darci il coraggio di fare le cose più assurde. Che cosa c’è di meglio, in fondo, che mettere in pratica i propri sogni? Forse solo fare sogni ancora più belli di quelli che abbiamo già realizzato!

Eccovi quindi 35 belle frasi che parlano dei sogni, e mi raccomando, se ne avete nel cassetto tirateli tutti fuori! A seguire le frasi belle che abbiamo scelto sul mondo onirico.

Frasi che parlano di sogni: le 35 più belle

1. Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

2. Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

3. Se il sogno è una trasposizione della vita da svegli, anche la vita da svegli è una trasposizione del sogno. (René Magritte)

4. Impariamo a sognare, signori, e allora forse troveremo la verità. (F.A. Keule, chimico tedesco)

5. In vita mia ho fatto sogni che sono rimasti con me per sempre e mi hanno profondamente cambiata; mi sono entrati dentro e, come il vino modifica il colore dell’acqua, hanno modificato il colore della mia mente. (Emily Brontë)

6. I sogni non sono tanto ciò che succede ma l’emozione che si prova nel vivere ciò che succede. (Antonio Tabucchi)

7. Forse i sogni sono i ricordi che l’anima ha del corpo. (José Saramago)

8. Forse il segreto è non tenere i sogni nel cassetto. Bisogna usarli. Bisogna osarli. (Renzo Piano)

9. Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare)

10. Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili. (Walt Disney)

11. Non ve l’hanno mai detto che i sogni sono fuori e voi nel cassetto? (Anonimo)

12. Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho un sogno oggi! (Martin Luther King)

13. Se i tuoi sogni non ti spaventano, non sono abbastanza grandi. (Ellen Johnson Sirleaf)

14. Un sogno che sogni da solo è solo un sogno. Un sogno che sogni con qualcuno è realtà. (Yoko Ono)

15. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (Johan Wolfgang von Goethe)

16. A volte penso di essere un sogno che qualcuno si è dimenticato di fare, il sogno nel cassetto aperto nel momento sbagliato. (Aldo Busi)

17. Il modo migliore per realizzare i propri sogni è svegliarsi. (Paul Valery)

18. Vidi che i miei sogni avevano avuto ragione, mille volte ragione. La vita invece, la realtà, aveva torto. (Hermann Hesse)

19. I sogni sono analizzati per il loro significato o sono considerati come presagi, ma non sono mai intesi come un mondo di reali accadimenti. (Carlos Castaneda)

20. Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (James Dean)

21. Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

22. Le stelle stanno in cielo / e i sogni non lo so / So solo che son pochi / quelli che s’avverano. (Vasco Rossi)

23. L’uomo è un genio quando sta sognando. (Akira Kurosawa)

24. Un sogno che non viene interpretato è come una lettera che non viene letta. (Talmud)

25. Tre cose sono importanti nella vita: sognare, sognare, sognare (Marna Pontini)

26. La veglia è un altro sogno che sogna di non sognare (Jorge Louis Borges)

27. Il migliore interprete dei sogni è chi li fa. (Charles Bukowski)

28. Sono sempre i sogni / a dare forma al mondo / sono sempre i sogni / a fare la realtà / sono sempre i sogni / a dare forma al mondo / e sogna chi ti dice / che non è così / e sogna chi non crede / che sia tutto qui. (Luciano Ligabue)

29. Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità.

(Khalil Gibran)

30. Ogni volta che qualcuno mi dice che ha sognato, mi chiedo se si rende conto che non ha mai fatto altro che sognare.

(Fernando Pessoa)

31. Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti, perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

32. Il mondo dei sogni non è affatto meno reale di quella che chiamiamo sbrigativamente “realtà”. Anzi, potrebbe esserlo di più. (Anonimo)

33. La speranza è il sogno dell’uomo desto. (Proverbio)

34. I sogni sono come un microscopio col quale osserviamo le vicende nascoste della nostra anima. (Erich Fromm)

35. I sogni sono risposte a domande che non siamo ancora in grado di formulare. (X-Files)

Frasi sui sogni: un importante spunto di riflessione sul reale

E queste erano le 35 frasi sui sogni che abbiamo selezionato. Come abbiamo visto, il sogno è inteso in modi molto diversi. Alcuni infatti (per fortuna pochi) considerano i sogni come qualcosa di inutile, come una perdita tempo. In quest’ottica non bisogna quindi seguire i propri sogni ma essere razionali e vivere nella realtà, con i piedi ben piantati per terra.

Tutt’altra visione ha invece chi vede nel sogno un importante spunto di riflessione per comprendere se stessi. E poi c’è il sogno inteso come obiettivo da realizzare, magari difficile da raggiungere ma non per questo da abbandonare. Infine ci sono i sogni nel cassetto: vi abbiamo già detto che è meglio non tenerli lì, no? I cassetti non sono posti per i sogni.

