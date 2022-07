Carla Bruni e Sarkozy, una cotta che dura da quasi 15 anni

Carla Bruni e Sarkozy sposati dal 2008 sembrano essere in perenne luna di miele. Ecco come resiste un matrimonio anche con i guai giudiziari

Carla Bruni e l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy sono in vacanza alle Baleari come testimoniano gli scatti rubati dai fotografi sempre a caccia di Vip. L’ex modella e il politico francese da quando si sono sposati sono praticamente inseparabili nonostante i guai giudiziari che vedono ancora coinvolto l’ex presidente della Francia.

Insomma in barba a tutto il gossip che ha riempito le pagine dei giornali quando è iniziata la loro storia, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni sono la prova che un matrimonio e passione possono resistere anche a distanza di anni, nonostante figli e guai.

Carla Bruni e Sarkozy ultime news

Per Carla Bruni e suo marito Nicolas questo non è il primo viaggio alla isole Baleari, tuttavia dalle foto sembra una scappatella tra due amanti. Sarkozy e sua moglie sono stati fotografati infatti in barca dove si godono una giornata di mare tra complicità e affettuosità.

Di Nicolas Sarkozy ancora alle prese con i guai giudiziari si è parlato di recente durante le ultime elezioni francesi quando ha confermato il suo supporto all’attuale presidente in carica Macron.

Carla Bruni nota per essere stata una delle super top models degli anni 90, oggi ha 54 anni ed un fisico che fa invidia ad una ventenne. Lo scorso settembre infatti ha sfilato per la collezione di Balmain in un evento omaggio per festeggiare i 10 anni di Olivier Rousteing alla guida della maison.

Da tempo comunque la Bruni è anche una nota cantautrice oltre ad essere una donna impegnata nella cultura e il sociale.

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy hanno una figlia di nome Giulia nata dalla loro unione nel 2011, ma entrambi hanno avuto altri figli da storie precedenti. Per Sarkozy infatti si tratta del terzo matrimonio, e da quanto sembra è quello giusto.