Elezioni francesi. Emmanuel Macron rieletto presidente

Emmanuel Macron vince per la seconda volta le elezioni presidenziali francesi battendo la rivale Marine Le Pen di circa 16 punti percentuali secondo le proiezioni.

Macron ha vinto le elezioni presidenziali francesi. Non succedeva da 20 anni che un presidente in Francia viene rieletto, quindi per cinque anni sarà lui a governare il paese. Ecco i risultati secondo le proiezioni.

Elezioni francesi la vittoria di Emmanuel Macron

Con un distacco di oltre 16 punti dalla sfidante Le Pen Emmanuel Macron è il primo presidente che, dopo aver gestito per un intero mandato ogni aspetto della politica estera e interna, ha conquistato ancora una volta la fiducia del popolo francese.

Naturalmente i risultati finali arriveranno in nottata ma oramai la vittoria di Macron è certa. Quindi l’Europa può tirare un sospiro di sollievo.

A congratularsi con il neoeletto presidente oltre tutti i francesi che stanno festeggiando ai piedi della Tour Eiffel, ci sono tutti i leader europei tra i quali il nostro presidente del Consiglio Mari Draghi che ha così commentato il risultato elettorale in Francia.

“è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina.Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali”

Insomma nonostante ci sia stata una crescita del partito di destra le elezioni francesi si chiudono con la seconda vittoria di Emmanuel Macron, eletto Presidente per la prima volta nel 2017.

