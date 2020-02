Georgina Rodriguez a Sanremo balla il primo tango della sua vita davanti a Ronaldo seduto in prima fila, e poi stampa un bacio sulle labbra di CR7

Georgina Rodriguez a Sanremo sorprende prima con l’abito creato per lei da Alessandra Rinaudo e poi con un tango sensuale dove la modella ha mostrato le sue doti di ballerina, ma nonostante i suoi antenati argentini è la prima volta che la fidanzata di Ronaldo balla il tango.

La vera sorpresa però è Ronaldo che sembra aver aiutato la compagna ad allenarsi con i passi fondamentali del tango.

Georgina Ronaldo il tango e il bacio

Senza nulla togliere alla bella modella Georgina Rodriguez, pur di avere Ronaldo seduto in prima fila la Rai ha pagato una bella somma alla fidanzata del calciatore della Juventus, si parla di circa 140mila euro.

Georgina Rodriguez è stata una delle tante conduttrici di Sanremo 2020 voluta da Amadeus. Durante la terza serata del festival ha deliziato il pubblico presente e gli spettatori con una esibizione sensuale del tango argentino. Per la modella è stato il primo tango della sua vita, la stessa Georgina ha dichiarato che è stato Cristiano Ronaldo ad aiutarla a casa e a correggergli i passi. Il calciatore infatti sembra che abbia una certa passione per la danza.

Ma anche la Rodriguez ha una formazione da ballerina classica come lei stessa ha mostrato in un post su Instagram, attività che l’ha aiutata a ritrovare la forma fisica in poco tempo dopo la gravidanza.

Il momento più importante della serata però, è quando la Rodriguez dopo essersi scatenata nella danza è scesa dal palco e ha salutato con un bacio il suo compagno donandogli un mazzo di fiori.

La partecipazione di Ronaldo a Sanremo tra gli spettatori non era nota. Tuttavia era scontato che CR7 fosse presente per ammirare la sua compagna di vita che si è esibita per la prima volta in Italia sul palco dell’Ariston. La coppia infatti, oltre ad essere molto affiatata nelle occasioni importanti e mondane è insebarabile.

