Chi vincerà il festival di Sanremo 2020? Le date vanno dal 4 al giorno 8 febbraio ma il toto-nomi è iniziato. Ecco le canzoni e i cantanti favoriti a Sanremo

A pochi giorni dall’inizio della 70esima edizione del festival della canzone italiana molti già si chiedono: chi vincerà il Festival di Sanremo 2020?

Proviamo a dare una risposta a questo dubbio amletico nel nostro articolo. Ciò tenendo conto di quelli che sono i rumors e proponendovi le migliori canzoni in gara, secondo il nostro parere e in base alle indicazioni fornite dai bookmaker.

Festival di Sanremo 2020: canzoni e cantanti favoriti



Questa edizione della kermesse musicale, condotta da Amadeus e da varie donne che lo affiancheranno nella conduzione (fra cui Diletta Leotta e Georgina Rodriguez), è stata annunciata come quella dei giovani. Per questo alcuni dei favoriti potrebbero essere due volti molto amati fra loro. Stiamo parlando di Achille Lauro, che lo scorso anno si classificò nono e che in questa edizione si presenta con il brano “Me ne frego”.

Ma anche di Giordana Angi, la cantante scoperta dal talent musicale Amici, che propone il titolo “Come mia madre”.

Ha molte chance di ben figurare anche Elodie, la cantante che alla sua prima partecipazione ha trionfato nella categoria nuove proposte. Questa volta si presenta per ben figurare fra i big con il brano intitolato “Andromeda”, scritto da vari autori fra cui il vincitore dell’ultima edizione Mahmood. Per tali motivi, e per il seguito dei suoi fan, potrebbe risultare una delle favorite alla vittoria finale.

Un altro dei nomi da tenere in considerazione per il successo finale è quello di Francesco Gabbani, già trionfatore nell’edizione di Sanremo 2017. Quest’anno il cantante si presenta con un brano intitolato “Viceversa”.

Possono sempre regalare sorprese anche due veterani della musica italiana come Marco Masini e Piero Pelù. Il primo è alla sua nona partecipazione ed ha già trionfato diversi anni fa, questa volta propone il brano dal nome “Il confronto”. Il rocker toscano invece presenta sul palco dell’Ariston la canzone intitolata “Gigante”.

Infine, non è da tralasciare la possibile outsider Levante, l’artista pop indie che piace tanto ai giovani e porta a Sanremo 2020 il brano dal titolo: “Tiki Bom Bom”.

Vincitore Sanremo 2020: cosa ne pensano i bookmaker

Molti degli artisti che vi abbiamo citato risultano fra i favoriti anche per quanto riguarda i bookmaker, che pronosticano i possibili vincitori finale.

Sisal ad esempio considera favoriti Achille Lauro e Giordana Angi, ma anche Anastasio, il vincitore di X Factor. Dopo questi tre nella proiezione del bookmaker figurano Alberto Urso e Francesco Gabbani. Infine, fra gli altri candidati alla vittoria compaiono: Enrico Nigiotti, Elodie, Irene Grandi, Marco Masini e Levante.

A tutti gli altri concorrenti in gara Sisal regala poca considerazione per il successo finale.

Sanremo 2020: ecco chi può vincere davvero il Festival

A questo punto, volendo fare un mix fra i nomi che vi abbiamo indicato nel primo paragrafo per varie ragioni e quelli indicati dai bookmaker, si può estrapolare una rosa di 4 possibili nomi: Achille Lauro, Giordana Angi, Elodie e Francesco Gabbani.

Che sia proprio uno di questi il prossimo vincitore del festival musicale più amato d’Italia? Staremo a vedere, ormai non manca molto e l’attesa del pubblico per ascoltare le canzoni in gara è in crescita.

