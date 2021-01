Sanremo 2021: tutto quello che c’è da sapere sul festival, dai cantanti agli ospiti, le canzoni, gli esclusi e il gossip.

Sanremo 2021: il periodo del Festival della canzone italiana si avvicina e già sono disponibili molte informazioni e novità sull’edizione di quest’anno. Il settantunesimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, si terrà interamente nel mese di marzo. Come avviene ogni anno a partire dal 2015, il vincitore del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, a Rotterdam.

Festival di Sanremo 2021: info e date

Quando inizia il Festival di Sanremo? Le date sono già state stabilite: il Festival si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021. E sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus, che sarà anche il direttore artistico. Come per l’anno scorso, Amadeus sarà affiancato da Fiorello per tutte le serate.

Anche lo svolgimento del Festival sarà simile a quello dell’anno passato. Ci saranno due categorie principali: una categoria “Campioni” composta da 26 cantanti e una categoria “Nuove proposte” composta da 8 cantanti.

Festival di Sanremo 2021: cantanti e canzoni in gara

Ed ecco chi sono tutti i cantanti di Sanremo 2021 e le canzoni in gara. I big, in gara nella sezione Campioni, sono 26.

Cantanti Sanremo 2021:

Francesco Renga – Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi Gaia – Cuore Amaro Irama – La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella Madame – Voce Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami Arisa – Potevi fare di più Giò Evan – Arnica Maneskin – Zitti e basta Malika Ayane – Ti piaci così Aiello – Ora Max Gazzè e Trifluoperazina – Il farmacista Ghemon – Momento perfetto La rappresentante di lista – Amare Noemi – Glicine Random – Torno a te Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Annalisa – Dieci Bugo – E invece sì Lo Stato Sociale – Combat Pop Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca luce nera Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

Sanremo 2021: le nuove proposte

Ecco invece chi sono gli 8 cantanti esordienti della categoria “Nuove proposte”, 6 dei quali sono i vincitori di Sanremo Giovani 2020, mentre 2 sono stati selezionati da Area Sanremo.

1. Gaudiano – Polvere da sparo

2. Folcast – Scopriti

3. Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

4. Davide Shorty – Regina

5. Wrongonyou – Lezioni di volo

6. Avincola – Goal!

7. Elena Faggi – Che ne so

8. Dellai – Io Sono Luca

Festival Sanremo 2021: come si svolge

Durante la prima serata si esibiranno 13 dei 26 Campioni e 4 delle Nuove proposte, ciascuno con il proprio brano in gara. Tutti gli artisti saranno votati dalla giuria demoscopica. Nella seconda serata si esibiranno i restanti 13 campioni e gli altri 4 esordienti con il proprio brano.

La terza serata sarà invece quella delle cover, in cui i 26 campioni canteranno un brano di altri autori.

Durante la quarta serata i 26 campioni torneranno a esibirsi con il proprio brano, ma questa volta saranno votati dalla sala stampa. Sempre nella quarta serata avrà luogo la finale delle “Nuove proposte”.

Infine, nella quinta serata, i 26 “Big” torneranno a esibirsi, votati dal pubblico a casa. E con la finale a tre sarà decretato il vincitore del 71° Festival Di Sanremo.

Festival di Sanremo: tutti gli ospiti

Quest’anno i super ospiti di Sanremo, annunciati ufficialmente il 29 dicembre 2020, saranno Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović, entrambi ospiti fissi per tutte le serate. Ci sarà poi anche Elodie, come co-conduttrice per una serata.

Achille Lauro è stato fortemente voluto da Amadeus, direttore artistico del Festival. Il cantante quindi tornerà sul palco dell’Ariston ma non per gareggiare. Tutti ovviamente si domandano che cosa farà e come saprà stupire gli spettatori. Per saperlo bisognerà aspettare i primi di marzo.

Sanremo 2021: i cantanti esclusi

Normalmente non viene comunicato da parte degli organizzatori del Festival il nome degli artisti che hanno inoltrato domanda ma non sono stati selezionati per partecipare alla competizione.

Secondo dichiarazioni degli stessi cantanti, però tra i cantanti esclusi dalla competizione ci sarebbero: Morgan, Leo Gassmann, Statuto, Motta, Mr. Rain, Michele Bravi, The Kolors, Federico Rossi, Donatella Rettore, i Nomadi, Tommaso Paradiso, Mietta, Roberto Angelini, Tiromancino, Rossana Casale con Mariella Nava e Grazia Di Michele, Giulia Luzi, Loredana Errore, Max Arduini, Fast Animals and Slow Kids, Claudio Lippi, Giacomo Celentano, Jalisse, Simona Molinari, Alex Britti, Zero Assoluto, Anna Oxa, Giusy Ferreri e Vladimir Luxuria.

Festival di Sanremo: news, e altre informazioni

Questa edizione del Festival di Sanremo è la prima ad essere organizzata con la consapevolezza di vivere durante una pandemia globale. La scorsa edizione infatti si è tenuta appena prima che scoppiasse l’emergenza Covid. Quest’anno quindi sarà fondamentale essere certi che il Festival si tenga in assoluta sicurezza.

Amadeus durante un’intervista ha parlato dell’ipotesi di far ormeggiare a Sanremo una nave da crociera, per proteggere il pubblico e la città dal Covid.

“Tutta l’area di Sanremo verrà riorganizzata data la situazione pandemica, compresa l’Area della Sala Stampa. Impensabile riproporla a causa dei possibili assembramenti.” ha dichiarato Amadeus. E aggiunge poi: “La nave è una ‘bolla’ che consentirebbe con tutti i controlli e tamponi di garantire la presenza del pubblico per 5 giorni. Cast, giornalisti e discografici occuperanno gli alberghi di Sanremo, anche per loro garantiremo i tamponi e i controlli sanitari”.

La speranza di tutti, in ogni caso, è che entro marzo la situazione migliori e il Festival possa tenersi in sicurezza e con una certa tranquillità, nei limiti del possibile.

