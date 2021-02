La Rappresentante di Lista, dagli inizi a Sanremo 2021, con i video delle loro canzoni più famose

La Rappresentante di Lista, o LRDL, è un gruppo musicale nato nel 2011. Inizialmente si trattava di un duo, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. In seguito si sono aggiunti altri musicisti fino ad arrivare alla formazione attuale. Nel 2020 hanno partecipato come ospiti al Festival di Sanremo, cantando “Luce” di Elisa insieme a Rancore e Dardust, durante la serata dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival.

Rancore e La Rappresentante di Lista – Luce

Da gruppo di nicchia si sono pian piano trasformati in un gruppo piuttosto popolare e nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone “Amare”, questa volta tra i concorrenti.

La Rappresentante di Lista: dall’indie al pop

Dal 2011 la band ha fatto molta strada. «In questi anni siamo cresciuti e ci siamo evoluti, ci siamo mossi un passo alla volta per migliorare» ha dichiarato Dario Mangiaracina in un’intervista. E aggiunge: «Crediamo che il cantautorato sia come l’artigianato, che abbia bisogno di tempo, attenzione e cura per crescere. Anche frequentando i palchi dell’indie o ancora prima quelli delle birrerie, abbiamo sempre fantasticato sulla possibilità di andare a Sanremo. E ora accade davvero».

Nel 2018 esce il loro album “Go Go Diva”, da cui è tratto il singolo “Questo corpo”, brano che affronta il tema della forza del corpo femminile. La canzone ottiene un buon successo e viene inclusa nella colonna sonora della serie televisiva “The New Pope”.

La Rappresentante Di Lista – Questo Corpo

Dello stesso anno è anche “Wow”, altro brano che ha ottenuto notevole successo. La canzone parla dell’importanza dell’empatia tra due innamorati e del comprendersi davvero e non solo superficialmente.

La Rappresentante Di Lista – Wow

La Rappresentante di Lista: My Mamma

Del 2021, in uscita a marzo, è invece il loro quarto album in studio, “My Mamma”, che viene così descritto dalla band: “My Mamma è irruento, gli arrangiamenti sono nervosi, nulla è lasciato al caso. I generi si mischiano, le parole sono dette davvero, sono confessioni, preghiere, inni di appartenenza. Tante voci confluiscono per dire la loro.”. Da quest’album è tratto il singolo “Alieno”, brano in cui ancora una volta il corpo e l’amore sono al centro.

La Rappresentante di Lista – Alieno

La Rappresentante di Lista: perché si chiamano così?

Come spesso accade, il nome del gruppo è nato un po’ per caso: Veronica, per riuscire a votare fuori sede al referendum del 2011 sull’energia nucleare, figurava come rappresentante di lista di un partito politico. Proprio nel 2011 esce il brano “La rappresentante di lista”, in cui la band viene accompagnata dai musicisti della Banda alle Ciance, con i quali hanno collaborato anche per altri brani.

La Rappresentante di Lista – La rappresentante di lista

La Rappresentante di Lista: la formazione

I componenti del gruppo sono: Veronica Lucchesi (voce), Dario Mangiaracina (chitarra, basso, synth, sassofono, fisarmonica, voce), Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba), Marta Cannuscio (batteria elettronica, cori), Erika Lucchesi (chitarra, sassofono, percussioni, cori) e Roberto Calabrese (batteria).

La band ad oggi è dunque formata da sei componenti, tre uomini e tre donne. A questo proposito Veronica Lucchesi ha dichiarato: «Siamo consapevoli di quanto maschile e femminile nella nostra band siano integrati, è la base strutturale sulla quale abbiamo costruito la nostra poetica. È una forma di equilibrio, bianco e nero, yin e yang, elementi che si danno forza a vicenda».

