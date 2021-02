Canzoni per chi si sta innamorando. Le più belle e romantiche sulla conoscenza tra due persone.

CANZONI PER INNAMORATI. Capita a tutti, quando inizia a piacerci qualcuno, di ascoltare una canzone che rappresenta perfettamente questo momento. Cioè di apprezzare quelle canzoni scritte apposta per chi si sta innamorando, canzoni d’amore e non solo. Eccovi la raccolte delle più belle di oggi e di ieri.

Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni, Frah Quintale – Venere e Marte

E se già ti dico porta le tue cose da me

Non dirmi è troppo presto perché Io ti prometto che staremo insiemе senza cadere

Coldpaly – A sky full of stars

Cause in a sky, cause in sky full of stars

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Tell me somethin’, girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

The Giornalisti – Fatto di te

Siamo fatti di sale

Di sole, di sabbia e di mare

Io, sono fatto di te

Salmo – Faraway

Dicono che non potrei, dicono che ho il cuore a metà

Scriverti fottuti versi d’amore e il dono dell’ubiquità

Perché potrei vederti ovunque

Negli angoli delle città

Mi basta immaginarti per averti qua

Vedi anche: Salmo, le canzoni più belle e famose

Alessandra Amoroso – Vivere a colori

Eh all’aria tutti i piani

Riavviciniamo i sogni più lontani

E tu lo sai che non c’è segreto per vivere a colori

Alex Britti – Oggi sono io

E mi piaci per davvero

Anche se non te l’ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

15 canzoni d'amore rap Frasi canzoni d’amore rap. Le 15 canzoni rap italiane con le frasi d’amore più belle.

Ligabue – Ti sento

Ti sento dentro tutte le canzoni

In un posto dentro che so io ti sento

Vasco Rossi – Colpa del Whisky

Mi piaci tu mi piaci tu mi piaci tu

Ma come te lo devo dire

Vasco Rossi: le 10 canzoni d'amore più belle Vasco Rossi il rocker trasgressivo, ma anche Vasco Rossi il poeta d’amore. Amato e odiato, Vasco resta una delle icone della musica italiana. Ma alla sua immagine di eterno ribelle ha affiancato, fin dagli esordi, quella dell’acuto e dolce osservatore di donne e relazioni sentimentali, scrivendo decine di canzoni d’amore indimenticabili.

883 – Ti sento vivere

Vorrei dirti, vorrei

Ti sento vivere

In tutto quello che faccio e non faccio ci sei

Mi sembra che tu sia qui, sempre

Max Gazzè – Il solito sesso

Perché, sai, non capita poi tanto spesso

Che il cuore mi rimbalzi così forte addosso

Ed ho l’età che tutto sembra meno importante

Ma tu mi piaci troppo e il resto conta niente

Canzoni per chi si sta innamorando recenti e non

Quelle nel nostro elenco sono solo alcune delle canzoni ideali da ascoltare per chi si sta innamorando. Abbiamo scelto un mix di brani, a partire da quelle dei giorni nostri fino ad arrivare a quelle più datate, ma che restano sempre impresse nell’immaginario collettivo.

100 frasi sulla vita. Le più belle e famose Frasi sulla vita per capire cos’è la vita, per farsi ispirare, o per dedicarle a qualcuno.

Ad esempio i più giovani apprezzeranno la canzone recente di Marco Mengoni oppure il ricercato brano dei The Giornalisti, ma anche la star del pop Alessandra Amoroso. Mentre per gli amanti della musica rap la canzone di Salmo rappresenta un’inattesa, ma bella sorpresa per quanto riguarda i sentimenti percepiti.

Ma ci sono anche le canzoni straniere per chi si sta innamorando. I Coldplay e il duetto fra Lady Gaga e l’attore Bradley Cooper ne sono una testimonianza, ma ce ne sarebbero tante altre.

Infine, ci sono i pezzi storici, che da decenni rappresentano la sintesi perfetta per chi cerca canzoni romantiche nella conoscenza fra due persone. Insomma, artisti come Vasco Rossi, Alex Britti, gli 883, Ligabue e Max Gazzè negli anni ne hanno prodotte in quantità di canzoni italiane fatte su misura per chi si sta innamorando. Non vi resta che godervi il loro ascolto e lasciarvi trasportare dalle emozioni.

VEDI ANCHE: