CANZONI. Quali sono i brani più belli che parlano d’amore della band britannica? Ecco 10 canzoni d’amore dei Coldplay.

I Coldplay, la band nata a Londra formata dal frontman Chris Martin, dal chitarrista Jonny Buckland, dal bassista Guy Berryman e dal batterista Will Champion, è una delle band più famose al mondo e le loro canzoni sono quasi tutte successi. I Coldplay vantano infatti un pubblico vastissimo ed internazionale, questo grazie alla loro capacità di scrittura musicale e alla profondità dei loro testi.

La musica, spesso dallo spessore metafisico ed estremamente vitale, insieme alla eccezionale vena autoriale di Chris Martin, hanno fatto sì che il gruppo sia riuscito a raggiungere delle vette davvero straordinarie. Molte canzoni dei Coldplay, nemmeno serve dirlo, parlano d’amore. Abbiamo scelto per voi le 10 più belle.

Coldplay, le canzoni d’amore più belle. Playlist TOP 10

Fix You

Questa bellissima canzone è una riflessione molto profonda sul senso di delusione di fronte al quale spesso la vita di pone davanti. Quando le cose non vanno come vogliamo, quando il senso di impotenza è davvero schiacciante, Chris Martin sembra ricordarci che ci sarà sempre qualcuno o qualcuna per noi che si impegnerà a farci stare meglio, a salvarci, ad “aggiustarci”.

“Le luci ti guideranno a casa

e accenderanno le tue ossa

e io proverò

ad aggiustarti”

The Scientist

Un capolavoro indiscusso della band di Londra è The Scientist, un racconto duro e dolce allo stesso tempo sulla possibilità di poter ricostruire dopo una rottura. A volte, quando finisce una storia, ci chiediamo dove abbiamo sbagliato, e una volta capito desideriamo con tutto il cuore di poter tornare indietro, e aggiustare i nostri errori. Costruire un amore è difficile, e quando l’amore c’è, bisogna provare a farlo vivere con tutte noi stesse e noi stessi.

“Nessuno ha detto che sarebbe stato facile

è una vergogna per noi separarci

Nessuno ha detto che sarebbe stato facile

Nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile

Torno all’inizio”

Yellow

Una dichiarazione d’amore che fa venire i brividi lungo la schiena: questo è Yellow dei Coldplay, in cui quello che Chris Martin vuole dire è che di fronte all’amore tutto l’universo è in armonia, ogni cosa si piega alla forza dell’amore.

“Guarda le stelle

Guarda come brillano per te

E per tutte le cose che fai”

Green Eyes

La storia di un incontro d’amore è la storia di un riconoscimento: di vedere l’altro, ma nell’altro anche noi stessi. Questa è la forza trasformativa dell’amore, l’unica forze reale che ci fa davvero entrare in relazione, dando quindi un senso alla nostra vita.

“Sono arrivato qui con un carico

E mi sento molto più leggero

Ora che ti ho conosciuto”

Gravity

Per generare amore bisogna prima di tutto essere in grado di capire la persona che amiamo. Amore infatti significa di fatto comprensione. Solo capendo chi amiamo possiamo davvero provare compassione e quindi amare. In questa stupenda canzone Chris Martin riflette sulla durezza della vita, che quando condivisa però si fa anche meravigliosa.

“E poi ho guardato il sole

E ho potuto vedere

Il modo in cui la gravità trascina me e te”

A Message

Quando la vita ci investe con tutta la sua amarezza e durezza, a volte può succedere che il nostro cuore si chiuda e si faccia pietra. Allora condividere con un altro o un’altra diventa davvero difficile. Ma Chris Martin ci ricorda che stare da soli e da sole non può portarci felicità, e l’unica cosa che possiamo fare per salvarci è amare.

“Il tuo cuore pesante

è fatto di pietra

Ed è così difficile vederti, è chiaro

Non devi stare da sola

Non devi stare da solo”

Reign Of Love

Cosa fare quando ci sentiamo completamente persi e perse? Trovare rifugio. Prima di tutto rifugio in noi stesse e in noi stessi. Tornare a noi stesse e noi stessi è infatti l’unico modo per non perdersi, per tornare davvero a casa, per riuscire a vivere nel presente, nel qui e ora, ed entrare quindi nel “regno d’amore”.

“Regno d’amore

Non posso lasciarlo

Al mare offro questo pesante carico

Vento di locusta

Sollevami

Sono solo un prigioniero in un regno d’amore”

Everglow

Quando amiamo qualcuno, questa persona, grazie all’amore, può innescare in noi un vero processo trasformativo: farci ritrovare la nostra stessa luce, illuminandoci con la sua. Una fortuna che non si può lasciarsi sfuggire dalle mani, prima che forse sia troppo tardi.

“Dovrei ma non riesco a lasciarti andare

Ma quando sono freddo, sono freddo

Freddo

C’è una luce che tu mi dai quando sono nell’ombra”

We Never Change

In questa canzone dulcamara il frontman parla dei suoi desideri, che ben si conciliano con i precetti dell’amore. Per costruire un amore infatti, è necessario procurare il bene per la persona che amiamo, non trattarla male ma il contrario, prenderci cura di lei con tutti noi stessi. I desideri di Chris Martin sono semplici, ma quelli necessari per vivere una vita davvero felice.

Voglio vivere la vita

Non essere crudele

Voglio vivere la vita

Essere buono con te

Us Against The World

A volte l’amore può rimanere incastrato tra i moti vorticosi del mondo che ci circonda. Ma l’unica cosa che possiamo fare è rimanere saldi nel nostro sentimento, continuando a coltivarlo con tenacia e ostinazione, nonostante tutto.

Attraverso il caos che ci travolge

Siamo noi contro il mondo

Canzoni d’amore dei Coldplay, Chris Martin non ne sbaglia una

Possiamo dire che i Coldplay non ne abbiano davvero mai sbagliata neanche una. Ciascuno delle loro canzoni è una piccola perla di dolcezza e umanità, e questo fa di loro una delle band più amate dal pubblico. Lode al merito quindi, e non ci resta che riconoscere che Chris Martin sia un vero conoscitore dell’amore.

