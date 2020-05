Playlist Canzoni per chiedere scusa. Dai Nirvana a Christina Aguilera, da Francesco Guccini a Lucio Battisti, ecco 10 canzoni per imparare a chiedere scusa.

Canzoni per chiedere scusa. A tutti è capitato almeno una volta di dover chiedere scusa per averne combinata qualcuna delle nostre. A il nostro compagno o compagna, ad una sorella o a un fratello, oppure anche ai nostri genitori. Chiedere scusa non è facile per nessuno, non facile come potrebbe sembrare, e infatti cantanti e musicisti hanno dedicato all’argomento numerose canzoni. Vediamo 10 canzoni che sono state scritte per chiedere scusa.

Please, Forgive Me – Bryan Adams

In questa ballata rock dal retroterra lacrimevole del cantautore canadese, si parla di quello che succede dopo una litigata. Proprio il conflitto infatti a volte può rafforzare una relazione, se si è capaci di trasformare il rapporto e se si è capace di mettere via l’orgoglio e chiedere scusa.

“Sei ancora la sola

La prima volte che i nostri sguardi si sono incrociati

Provo ancora la stessa cosa

Solo più forte”

Baby Can I Hold You – Tracy Chapman

In questa stupenda canzone sobria ma elegante, Tracy Chapman racconta con grande semplicità cosa succede quando si ha il coraggio di chiedere scusa. A volte forse, basta solo il coraggio di abbracciare il nostro amore.

“Forse se ti dicessi le parole giuste

Al momento giusto

Saresti mia”

Sorry Seems To Be The Hardest Word – Elton John

A volte chiedere scusa diventa impossibile perché la persona con cui vorremmo scusarci ci impedisce di comunicare con lei. Elton John sembra conoscere bene questa sensazione, cercando in tutti i modi di chiarirsi con il proprio amato, senza tuttavia riuscirci. Una canzone triste, ma bellissima.

“E’ triste

Così triste

Perché non possiamo parlarne?

‘Scusa’ sembra essere la parola più difficile”

Hurt – Christina Aguilera

In questa potente ballata pop, Christina Aguilera parla di rimpianti. Quando ormai è troppo tardi per chiedere scusa, e non ci resta che piangere per non essere stati capaci di chiedere scusa nel momento giusto, quando la persona che abbiamo ferito era ancora al nostro fianco.

“Mi dispiace averti dato la colpa

Per tutto quello che non ho potuto fare

E ho ferito me stessa, ferendo te”

All Apologies – Nirvana

In questo celebre brano rock anni 90 dei Nirvana, Kurt Cobain parla di chiedere scusa ma, come al solito, in un modo mai banale e quasi criptico. Il cantante decide infatti di prendersi la colpa di tutto, in una poesia quasi enigmatica.

“Mi piacerebbe essere come te

Divertirmi facilmente

Ogni cosa è colpa mia

Prendo tutte le colpe”

Hello – Adele

Con ben 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, questa canzone di Adele è uno dei brani più noti in assoluto sul chiedere scusa. Una donna chiama al telefono il proprio ex compagno, e gli chiede di vedersi. Forse, dopo tutto il tempo passato, è possibile ricostruire qualcosa?

“Mi chiedevo se dopo tutti questi anni volessi incontrarmi

Dimenticare il passato

Dicono che il tempo guarisce tutto”

Scusa – Lucio Dalla

In questo bellissimo e raffinatissimo brano, Lucio Dalla racconta con grande maestria l’incapacità di chiedere scusa, anche alla persona che sappiamo di amare e a cui non sappiamo rinunciare. Ma il nostro orgoglio ci impedisce di riconoscere con onestà i nostri errori e di mettere sul piatto il nostro cuore, finché non capiamo che l’unica cosa che possiamo fare per non perdere il nostro amore è, appunto, chiedere scusa.

“Luna dei vetri guarda dentro e dimmi cosa fa

ma se sta dormendo esci senza far rumore

vai sui miei piedi sali arriva dentro fino al cuore

ed insegnami come si fa

io non so chiedere scusa”

Perdono – Tiziano Ferro

In questo brano ormai leggendario di un giovane Tiziano Ferro, si racconta come in un rapporto si fanno indubitabilmente molti sbagli, ma quando si è capaci di chiedere scusa e soprattutto di accettare le scuse, tutto si aggiusta.

“Perdono si quel che è fatto è fatto io perché chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono”

Vedi Cara – Francesco Guccini

In questo brano, Francesco Guccini si rivolge invece all’amata, facendo un elenco delle cose che a volte sono difficili da spiegare, e dei comportamenti per cui è davvero difficile chiedere scusa perché, purtroppo, fanno parte della nostra natura. Forse quindi, si tratta solo di venirsi incontro e di cercare di capirsi a vicenda.

“Vedi cara, è difficile spiegare,

è difficile parlare dei fantasmi di una mente.”

Fiori Rosa, Fiori Di Pesco – Lucio Battisti

La coppia Battisti/Mogol per anni ha prodotto canzoni eccezionali, e tra queste si annovera anche Fiori Rosa, Fiori Di Pesco. E’ un innamorato a parlare, che dopo un anno dalla separazione decide di tornare dall’amata, anche se le condizioni sono cambiate, perché ormai lei ha un altro uomo. Ma forse, c’è ancora speranza per far rinascere l’amore.

“Dimmi che è vero

Dimmi che noi non siamo stati mai lontani

(Dimmi che è vero) ieri era oggi, oggi è già domani

Dimmi che è vero

Dimmi che è vero”

Questa la nostra piccola playlist di canzoni per chiedere scusa. Quindi cosa fare quando litighiamo con chi amiamo? Queste canzoni ce lo dicono chiaramente: l’unica cosa da fare è chiedere scusa. Prima che diventi troppo tardi. A volte chiedere scusa è molto difficile, e ci obbliga davvero a fare un reale atto di coraggio, mettendo da parte il nostro orgoglio e tutte le nostre resistenze, decidendo di andare realmente incontro all’altro o all’altra.

