Coldplay canzoni, le 11 migliori di ieri e di oggi

Canzoni Coldplay: i brani e i testi più belli della band britannica. Ecco nuovi e vecchi successi dei Coldplay fino ad oggi. Top 11.

Canzoni, abbiamo scelto le migliori dei Colplay partendo dall’ultima uscita fino ad arrivare alle hit indimenticabili di ieri. Brani che hanno lasciato il segno e che hanno reso questo gruppo uno dei più amati in assoluto al mondo e in Italia.

Ecco allora la playlist delle più belle canzoni dei Coldplay, riportate in ordine crescente.

11 – Humankind

Partiamo dall’ultima canzone in ordine di tempo realizzata della band, visto che è uscita a settembre 2022. Si tratta di un brano tratto dall’album intitolato “Music of the Spheres”, che parla di un Dj che si sente su un altro pianeta e suona la “canzone più strana” con il solo desiderio di far divertire le persone. Il brano è accompagnato dal video girato durante la performance live dei Coldplay allo Stadio Foro Sol di Città del Messico.

Vedi anche: Canzoni straniere del momento

10 – Higher Power

É il brano con cui i Coldplay aprono l’ultimo tour, un estratto dal loro nuovo disco “Music of the Spheres”. Il modo perfetto per presentarsi sul palco tra palloncini giganti colorati che invadono la zona del pubblico, giochi di luci ed esplosioni di coriandoli colorati. La band lega a questa canzone un messaggio di ottimismo in cui invitano l’universo a connettersi, non a caso è stata scelta per uno spot pubblicitario. Un brano nato dopo la pandemia nel quale trionfa l’ottimismo nei confronti della gente animata dalla propria innata curiosità e gioia di vivere. In questo video la versione di “Higher Power” ai Brit Awards 2021.

9 – Yellow

Chris Martin sperimenta in “Yellow”, uno dei suoi brani più malinconici, la capacità di dare un colore al sentimento. Il colore giallo esprime inquietudine, a volte anche aspetti profondamente negativi e violenti. Qui diventa una calda coperta con la quale riscaldarsi nei momenti di difficoltà.

Un brano che il cantante della band scrive nello stesso studio in cui i Queen incisero “Bohemian Rhapsody”, rapito da un cielo stellato, in un momento in cui voleva dedicare un pensiero a un amico lontano. Qui la versione di “Yellow” del tour “Mylo Xyloto” (2011), il primo dove compaiono i braccialettini colorati sul polso del pubblico.

8 – Talk

Canzone straordinaria, che si interroga sulla capacità delle persone di mantenere la comunicazione a un livello essenziale, semplice, chiaro. Le sovrastrutture uccidono. Quindi si riporta tutto all’essenzialità. Un uomo è in difficoltà e si sforza di chiedere aiuto. Qualcuno lo ascolterà: e anche il non capirlo, standolo semplicemente a sentire, è un passo avanti. Il brano nasce dalla vicenda personale di uno dei musicisti che ha un fratello malato di autismo. La band spesso coinvolge sul palco ragazzi autistici, che suonano con loro, o partecipano alle loro canzoni.

7 – Paradise

Una canzone che parla di sesso, di un amore che nasce, si evolve e muore. Chris Martin racconta la ricerca dell’amore di una giovane ragazza che ancora non si sente completamente donna e attraverso la propria scoperta sessuale incontra se stessa. Raramente un uomo è riuscito a descrivere così bene un sentimento complesso, personale, intimo come questo. Nel quale una donna sa di avere il paradiso a disposizione. Indipendentemente da un uomo. Perché il suo paradiso è nell’angolo più recondito della sua mente e del suo corpo.

10 canzoni d’amore dei Coldplay

6 – Charlie Brown

Questa canzone è una meravigliosa chiave di lettura sull’inadeguatezza dell’uomo, inteso come maschio. Messo in discussione, criticato, spesso relegato al ruolo responsabile di qualsiasi sciagura sentimentale. In un album che parla d’amore, “Charlie Brown” è la naturale conclusione di una storia che finisce male. Il protagonista, proprio come il leggendario protagonista dei Peanuts, si trova a fare i conti con le sue inadeguatezze. Godetevi qui “Charlie Brown” cantata durante un’esibizione live a Sao Paulo, davanti a 250mila persone.

5 – Life in Technicolor

Canzone che apriva il tour di promozione di “Viva la Vida” uno degli album più amati dai fan. La canzone in realtà nasce come una lunga sigla musicale, una sorta di apertura strumentale destinata ad aprire album e tour. Ma il coro che coinvolge il pubblico è talmente bello e travolgente, che Chris Martin in un secondo momento pubblica il singolo con un testo che è un autentico capolavoro. In un mondo che va a rotoli la canzone si dipana in un crescendo ottimista che trasuda felicità e ti invita a goderti pienamente la vita, a saltare fino a quando i tuoi piedi non si sollevino da terra. Testo e video di bellezza immensa.

Vedi anche: Frasi belle canzoni

4 – The Scientist

Curioso come questo capolavoro nasca da uno dei momenti più bui della band. Il gruppo è reduce dal suo primo grande successo. Agenti e case discografiche premono per un seguito. Ma le idee sono poche. Fino a quando il chitarrista della band Johnny Buckland crea un riff semplicissimo. Martin, tornando in macchina verso l’albergo di Liverpool dalla sala d’incisione e riflettendo sulle sue ultime storie d’amore fallite, pensa a uno scienziato che ha ottenuto la formula magica che gli cambierà la vita. Ma rinnegando il suo amore. E allora decide di ricominciare tutto da capo. La clip originale della band è girata tutto al contrario, con Martin che canta le canzoni del brano in versione normale, mentre il nastro si sposta dalla fine all’inizio, per un video geniale.

3 – Clocks

Un brano che sembra parlare di amore, di una relazione non particolarmente riuscita e un po’ disfunzionale. Gli orologi rappresentano l’inesorabilità del tempo che passa e delle occasioni che sfumano. Il testo parla di un unico obiettivo. Tornare a casa, e dunque alla tranquillità, alla base, alla sicurezza del proprio essere. Il tempo diventa stimolo, ostacolo. E gli orologi sono, in un’immagine che tradisce una grandissima ansia, la consapevolezza di non sapere mai se la decisione che prenderai sarà quella giusta. Di seguito una versione live di “Clocks” sul palco del David Letterman Show.

Vedi anche: Canzoni per storie Instagram le migliori del momento

2 – Viva la Vida

Un uomo sbrana la sua esistenza tra alti e bassi, tra sfide impossibili, rischi e slanci improvvisi che lo vedono guardare in faccia il nemico e prendere le proprie decisioni, come quando si tirano i dadi. Ma anche nelle sue difficoltà la vita ti porta ti porta sempre a essere padrone di te stesso e di quello che sei in grado di fare. Persino di fronte a Gerusalemme che crolla, o a San Pietro che ti chiama per farei conti davanti al Padre eterno. Canzone ricchissima di riferimenti religiosi e di simbologie costruita su un ritornello straordinario, uno dei più belli mai scritti. Qui “Viva la Vida” con il pubblico di Live in Sao Paulo.

1 – Fix You

É il brano che grazie anche al suo video originale svela la grande potenzialità dei Coldplay che si presentano con una clip girata in parte sulla strada e in parte sul palco in uno stadio gremito (Bolton). Una canzone di amicizia e amore nella quale un uomo infonde speranza alla persona cara per tranquillizzarla. Nel momento peggiore c’è sempre qualcosa che riaccende le luci e ti porta a casa, dando energia alle tue ossa. Il brano nasce poche settimane dopo che Chris Martin conosce la moglie Gwyneth Paltrow che aveva appena perso il padre. “Se me ne dai la possibilità cercherò di sistemarti….” scrive il musicista alla moglie piegata da una brutta depressione. I due si sono separati dopo dieci anni e due figli. “Fix You” peraltro è colonna sonora di un episodio di una delle serie Tv più viste di sempre, ovvero OC.

Vedi anche: Canzoni d’amore da dedicare a lei

Quando verranno i Coldplay in Italia? Concerti 2023

La band britannica ha deciso di abbandonare la scena live, ma prima tutti i fun potranno godersi i loro splendidi brani dal vivo. In particolare ai concerti di Napoli e Milano per i quali non si trova un biglietto. Per questo i fortunati possessori del tagliando godono e attendono il prossimo giugno.

Infatti, i concerti dei Coldplay sono in programma allo Stadio Maradona di Napoli il 21 e il 22 giugno 2023, e allo Stadio San Siro di Milano il 25, 26, 28 e 29 giugno. Date che si preannunciano memorabili, esattamente come le canzoni migliori di ieri e di oggi del gruppo.

Vedi anche: