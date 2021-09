Canzoni pubblicità 2021: le più belle dagli spot

Canzoni, le più belle dalle pubblicità e dagli spot del 2021. Playlist per ascoltarle.

Canzoni nelle pubblicità, al giorno d’oggi ricoprono un ruolo fondamentale per renderle riconoscibili e restare imprese nella testa di chi guarda. Oltre a dare brio agli spot, certe canzoni sono talmente legate alle inserzioni pubblicitarie che a volte le scopriamo proprio perché proposte da loro.

In altri casi invece si tratta già di successi affermati che fanno traino al marchio sponsorizzato. Di certo però si tratta di belle canzoni. Per questo abbiamo selezionato per voi quelle che sono le più significative del 2021. Potete ascoltarle qui di seguito, grazie ai video tratti direttamente da Youtube.

Aggiornato a settembre 2021

Canzoni pubblicità, Playlist 2021

1) Bmw: Coldplay – Higher Power

Il successo dei Coldplay, fa da colonna sonora alla pubblicità del noto marchio automobilistico. D’altronde un titolo che tradotto letteralmente vuol dire “potenza superiore”, non poteva che finire in uno sport di macchine.

2) Wind Tre: Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti – La Mia Felicità

La canzone italiana di Rovazzi, ha fatto da colonna sonora alla pubblicità di Wind tre con protagonista Fiorello e lo stesso cantante. Fra battute e ironie varie proposte nello spot, la canzone che inneggia alla felicità rappresenta un sottofondo azzeccato.

3) MSC Crociere: Calvin Harris – Summer

Brano di qualche anno fa, ma tornato in auge nel 2021, proprio grazie allo spot di MSC Crociere. Cosa c’è di meglio che immaginare una vacanza d’estate? Il tema e la melodia poi mettono dell’umore giusto per godersi il relax proposto dalla compagnia, fra mare e paesaggi.

4) Cornetto Algida: Ariete – L’ultima notte

L’autrice e cantante italiana Ariete, firma questo brano scelto come sottofondo del famoso cono gelato. Oltre che per questa pubblicità, la canzone fa da colonna sonora anche ad una nota serie tv Netflix, a riprova della sua bontà.

5) San Benedetto: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants – Hypnotized

Un successo che risuona ancora nelle nostre teste e per questo ideale per accompagnare un spot pubblicitario e farlo ricordare. Potrebbe essere questa la motivazione della scelta di questo brano come sottofondo dello spot dell’acqua San Benedetto.

6) Pepsi: Maneskin – Zitti e buoni

I vincitori di Sanremo, con la loro energia e il brano “Zitti e buoni“, permettono al marchio Pepsi di distinguersi dagli altri. Lo spot in onda nell’estate 2021 risulta ben confezionato, merito soprattutto di questa hit.

7) Vodafone: Aretha Franklin – Think

Eccoci ad un altro operatore telefonico, sempre fra i più attivi nel panorama pubblicitario italiano. Si tratta di Vodafone che ha scelto la storica canzone “Think”, per il suo spot. La colonna sonora appare azzeccata, visto che seppur datata, è sempre ricca di energia e capace di coinvolgere chi guarda e ascolta la pubblicità.

8) Sanbitter: Alessandra Amoroso – Vivere a colori

Il marchio di aperitivi ha scelto, non a caso, questa canzone che parla di vivere a colori (quelli delle bevande in questo caso), capace di dare buon umore se in compagnia. L’energia del brano di Alessandra Amoroso è quella che il marchio vorrebbe regalare a tutti nel suo spot.

9) Calzedonia: Caroline Koch – Sunshine

La canzone intitolata “Sunshine”, fa da colonna sonora allo spot pubblicitario di Calzedonia. L’azienda di calze, collant, costumi eccetera, impegnata a promuovere i suoi prodotti. Il brano mette di buon umore, come si può immaginare.

10) H&M – Fousheé – Enjoy the silence

Chiudiamo con la colonna sonora utilizzata da H&M, il noto marchio di abbigliamento e della moda. Un sottofondo da brivido, che lascia il segno proprio perché invita ad ascoltare il silenzio, ascoltare per credere.

Pubblicità 2021, le canzoni fanno la differenza

Siamo così giunti al termine di questa nostra selezione delle canzoni relative ad alcune delle pubblicità più belle di quest’anno. Inutile dire che senza determinati brani ad accompagnare certi spot, non avrebbero la stessa presa sul pubblico.

Quindi, oggi più che mai, scegliere la canzone giusta per una pubblicità è importante quanto scegliere il testimonial giusto. Il brano dei Coldplay ne sono una prova. Sono ben pochi quelli che non hanno in testa la sua canzone, specie fra i giovani. Lo stesso si può dire per la canzone di Maneskin. Ma anche i pezzi storici se utilizzati bene hanno il loro fascino, come nel caso di Think di Aretha Franklin.

Insomma, le canzoni differenziano in modo determinante le pubblicità nel 2021.

