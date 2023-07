Quando escono i biglietti dei Coldplay 2024 a Roma. Dove si comprano e quali sono le date dei concerti della band britannica.

Coldplay Roma 2024 – Dopo il grande successo dei concerti a Napoli (Stadio Maradona) e Milano (a San Siro) dell’estate 2023, la band inglese sarà di nuovo in Italia a luglio 2024 e questa volta allo Stadio Olimpico di Roma. I tantissimi fan del gruppo non vedono l’ora di partecipare a questo nuovo evento come sempre ricco di musica e colori.

Per questo tutti attendono di capire da quando si possono comprare i biglietti dei Coldplay a Roma, visto che è molto probabile che andranno a ruba. Ne parliamo in questo articolo, in base alle informazioni fornite dalla band, incluse tutte le date dei concerti in programma a Roma.

Vedi anche: Coldplay canzoni migliori di ieri e di oggi

Quando escono i biglietti dei Coldplay 2024

Al momento i biglietti per i nuovi concerti di Chris Martin e la sua band di Roma 2024, sono già disponibile ma solo in pre-sale (pre-vendita) iscrivendosi sul sito livenation.it.

La vendita generale invece inizia venerdì 28 luglio 2023 alle ore 10:00 come si legge sulla pagina ufficiale Instagram dei Coldplay. Se volete acquistare il ticket vi consigliamo di farvi trovare pronti in questo giorno sui siti di:

Ticketmaster.it

Ticketone.it

Vivaticket.com

Il motivo è semplice: è molto probabile che si esauriranno velocemente visto la grande richiesta.

Coldplay Roma 2024 nuove date, calendario

Inizialmente le date annunciate per i concerti dei Colplay a Roma nel mese di luglio 2024 erano due (12 e 13 luglio) ma vista l’altissima richiesta i Coldplay hanno annunciato due nuove date allo Stadio Olimpico di Roma (ovvero il 15 e 16 luglio). Saranno quindi 4 i concerti romani dei Coldplay, esattamente come avvenuto a Milano a giugno 2023.

Ecco quindi tutte le date dei concerti dei Coldplay Roma 2024:

12 Roma – Stadio Olimpico

13 Roma – Stadio Olimpico

15 Roma – Stadio Olimpico

16 Roma – Stadio Olimpico

Oltre che in Italia sono state annunciate tantissime altre date per il tour Music of the Spheres in giro per l’Europa. Ma ovviamente l’attenzione degli italiani è puntata tutta sulle 4 nuove date in programma a metà luglio 2024.

Vedi anche: