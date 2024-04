Quali sono le canzoni favorite all’Eurovision song contest? Chi vince secondo i pronostici. Titoli, cantanti, quote e date esibizioni.

La noia di Angelina Mango è una delle 5 canzoni favorite all’Eurovision 2024. Tuttavia l’italiana non è al primo posto in base ai pronostici dei bookmaker. Quindi al momento i superfavoriti per la vittoria del più grande festival musicale europeo sono altri.

Canzoni favorite all’Eurovision: prima la Svizzera

Ecco i titoli delle 5 canzoni candidate alla vittoria del concorso canoro di quest’anno.

1- Nemo – “The code”

Brano che rappresenta la Svizzera nella kermesse. Secondo il bookmaker Sisal al momento è quello con più probabilità di successo, infatti è quotato a 3.50 volte la posta. Ascoltalo qui di seguito.

2- Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim”

Subito dietro c’è il singolo in concorso per la Croazia. Secondo i pronostici il successo di questo paese vale 4 volte la puntata.

3- Angelina Mango – “La noia”

Terza favorita è l’Italia (quotata a 4). Della canzone vincitrice di Sanremo 2024 ormai sappiamo quasi tutto, possiamo però aggiungere che finora ha collezionato oltre 56 milioni di stream su Spotify, in buona parte anche all’estero. Quindi la Mango ha buone chance di arrivare nelle prime posizioni, ma molto dipende dalle esibizioni.

4- Joost Klein – “Europapa”

C’è anche l’Olanda fra le candidate alla vittoria del contest musicale europeo. La vittoria del cantante di musica elettronica dei Paesi Bassi è quotata a 6. Ascolta qui il brano.

5- Alyona Alyona & Jerry Heil – “Teresa & Maria”

Chiude la top 5 dei candidati alla successo dell’Eurovision Song Contest, l’Ucraina a quota 9. Il duo di cantanti al femminile proverà a raggiungere lo stesso risultato ottenuto dalla Kalush Orchestra vincitrice della kermesse 2 anni fa.

Quando va in onda Eurovision 2024?

La 68esima edizione dell’Euro festival 2024 si svolge a Malmo (in Svezia) da martedì 7 a sabato 11 maggio. L’evento si divide in 3 serate: 2 semifinali (7 e 9 maggio) e la finale in data 11 maggio. L’intero evento si può vedere gratis in Tv sulle retei Rai (le semifinali su Rai 2, mentre la finalissima su Rai 1).

E quando canta Angelina Mango? La cantante italiana si esibisce già nella serata del 9 maggio, per un live senza voto, visto che è già qualificata per la finale (insieme ai cantanti di Francia, Spagna. Germania, Regno Unito e Svezia). Poi canterà di nuovo nella finalissima dell’11 maggio, ma come visto vincere questo festival non sarà facile dato che la sua è solo una delle 5 canzoni favorite all’Eurovision.

Ricordiamo che l’anno scorso Marco Mengoni che rappresentava l’Italia è arrivato al 4° posto con il singolo “Due vite”. Mentre l’ultima vittoria di un italiano all’Euro song contest è stata nel 2021, con la band dei Maneskin e il brano “Zitti e buoni”.