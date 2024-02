Tra le polemiche per il plebiscito del televoto nei confronti di Geolier (addirittura il 60% nell’ultima votazione) ha vinto Angelina Mango, con La Noia. Rispetto a quello che si era visto nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo un finale completamente a sorpresa.

L’ultima edizione della rassegna diretta da Amadeus, la quinta del conduttore veronese insieme a Fiorello, si è conclusa alle 2.30 del mattino dopo sei ore di trasmissione in quella che con ogni probabilità sarà l’ennesimo record di ascolto assoluto per il Festival e per RAI Uno.

Sanremo 2024, Festival e polemiche

La serata si era aperta con la classifica provvisoria prima dell’ultima esibizione i cui voti erano affidati al Televoto popolare. Il tutto sull’onda delle polemiche per il successo plebiscitario di Geolier nella serata di venerdì, quella delle cover, pesantemente condizionata dal voto popolare. L’Ariston aveva fischiato l’esecuzione del rapper napoletano che aveva presentato un medley di brani insieme a Guè, Luche e a Gigi d’Alessio. Un fatto non bello, con gran parte del pubblico che aveva lasciato il teatro mentre il cantante si esibiva dopo essere stato proclamato vincitore. La polemica poi si è trasferita sui social in un clima da guerra di religione.

Amadeus in avvio di serata, con nuovi fischi per Geolier, annunciato in vetta alla classifica provvisoria, è stato costretto a richiamare all’ordine il pubblico invitando tutti al massimo rispetto nei confronti di ogni artista. Ma su social e web le polemiche non si sono minimamente sopite… anzi.

Sanremo 2024, l’ultima serata

I cantanti, tutti e trenta, a uno a uno sono tornati sul palco per eseguire il loro brano un’ultima volta. I superfavoriti che erano in vetta alla classifica provvisoria a inizio serata, sono entrati in scena uno dopo l’altro a metà scaletta: prima Annalisa (Sinceramente), poi Angelina Mango (La Noia) e infine Geolier (I p’ me, tu p’ te). Alla fine della serata nuova classifica che fondamentalmente riconfermava i valori iniziali: e alle tre donne, in coda, si aggiungevano Irama e Ghali.

Nuova votazione, questa volta affidata al televoto popolare (34%), alla sala stampa (33%) e alla giuria delle radio (33%). Un esito sorprendente: che ha visto proprio all’ultima votazione, Angelina Mango, profondamente commossa e incredula, in vetta davanti a tutti con una percentuale per altro anche ampia, superiore al 40%. A Geolier, secondo con il 25%, non è bastato un plebiscito popolare che l’ha visto conquistare tre quinti del voto del pubblico a casa.

Le parole di Angelina Mango

Per Angelina, esordiente assoluta al Festival di Sanremo dopo il secondo posto conquistato ad Amici lo scorso anno, si tratta della prima vittoria di grande importanza in una carriera ancora agli inizi ma già estremamente promettente. Il suo brano, una vorticosa cumbia che l’artista lucana ha contribuito a scrivere e comporre, diventa a questo punto il primo candidato all’Eurofestival che quest’anno si terrà in Svezia. Sarà Angelina a decidere se affrontare la competizione vinta due anni fa dai Maneskin: diversamente la scelta cadrà su un altro dei finalisti del Festival.

Davvero molto commossa la ragazza, 23 anni ad aprile: “Siete matti – ha detto in lacrime quando le è stato consegnato il trofeo ringraziando tutti – sono sopraffatta dalla gioia, sono ancora troppo piccola per tutte queste emozioni. Ringrazio il pubblico, l’orchestra, il mio staff e la mia famiglia che è venuta a sentirmi fino qui”. Poi è corsa ad abbracciare Marta Donà, la sua manager, alla quarta vittoria importante a Sanremo dopo il doppio successo di Marco Mengoni (2013 e 2023) e quello dei Maneskin (2021).

Sanremo classifica e premi

Angelina Mango si è aggiudicata altri due riconoscimenti collaterali, il Premio della Critica Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa web e tv, e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato al brano Mariposa di Fiorella Mannoia mentre Loredana Bertè, applaudita dal pubblico con una lunga standing ovation, si è aggiudicata il prestigioso Premio della Critica dedicato a sua sorella, Mia Martini.

Questa la classifica finale e definitiva del Festival di Sanremo 2024

1 – Angelina Mango – La Noia

2 – Geolier – I p’ me, tu p’ te

3 – Annalisa – Sinceramente

4 – Ghali – Casa mia

5 – Irama – Tu no

6 – Mahmood – Tuta Gold

7 – Loredana Bertè – Pazza

8 – Il Volo – Capolavoro

9 – Alessandra Amoroso – Fino a qui

10 – Alfa – Vai!

11 – Gazzelle – Tutto Qui

12 – Il Tre – Fragili

13 – Diodato – Ti muovi

14 – Emma – Apnea

15 – Fiorella Mannoia – Mariposa

16 – The Kolors – Un ragazzo, una ragazza

17 – Mr. Rain – Due Altalene

18 – Santi Francesi – L’Amore in bocca

19 – Negramaro – Ricominciamo tutto

20 – Dargen D’Amico – Onda Alta

21 – Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

22 – BigMama – La Rabbia non ti basta

23 – Rose Villain – Click boom

24 – Clara – Diamanti Grezzi

25 – Renga Nek – Pazzo di te

26 – Maninni – Spettacolare

27 – La Sad – Autodistruttivo

28 – BNKR44 – Governo Punk

29 – Sangiovanni – Finiscimi

30 – Fred De Palma – Il cielo non ci vuole