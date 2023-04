Eurovision 2023, chi vincerà il festival musicale internazionale? Quote, favoriti, partecipanti, date, programma e come vederlo gratis in Tv.

L’Eurovision Song Contest 2023 inizia martedì 9 maggio e finisce sabato 13 maggio, per tre serate evento spalmate su 5 giorni, che decideranno chi vincerà la nuova edizione del festival della musica europea. A partecipare per l’Italia sarà Marco Mengoni con la canzone “Due Vite” vincitrice del Festival di Sanremo 2023. Ma ci sono tanti altri cantanti internazionali che cercheranno di conquistare l’ambito premio internazionale della musica.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sull’Eurovision 2023: dove si svolge, come funziona, chi sono i partecipanti, gli ospiti e come guardarlo in Tv.

Dove si fa l’Eurovision 2023, calendario serate

Dopo l’edizione del 2022 svolta a Torino in Italia, e vinta dal gruppo Ucraino della Kalush Orchestra con la canzone dal titolo “Stefania”, questa volta sarà Liverpool a ospitare l’edizione 2023. Sarà quindi l’Inghilterra la sede della manifestazione e sarà la BBC a ospitare l’evento (l’anno scorso curato dalla Rai in Italia).

Questo il calendario delle 3 serate in cui ascolteremo tutte le canzoni in gara e che decideranno prima chi arriverà alla finale e poi chi sarà il vincitore dell’Eurovision song contest 2023:

martedì 9 maggio prima semifinale

giovedì 11 maggio seconda semifinale

sabato 13 maggio la finale.

Chi partecipa all’Eurovision 2023: cantati e ospiti

L’edizione 2023 vede in gara cantanti in rappresentanza di 37 paesi. Ognuno degli artisti ha vinto la manifestazione musicale nella nazione di riferimento e per questo ha diritto di partecipare la Festival Europeo. In rappresentanza dell’Italia c’è Marco Mengoni, ma attenzione perché ci sono altri 2 artisti italiani in gara: i Piqued Jacks che rappresentano San Marino con la canzone “Like an animal” e Alessandra Mele, cantante savonese che vive in Norvegia e rappresenterà questo paese. Poi tutti gli altri 34 artisti delle varie nazioni in concorso.

Ma oltre ai cantanti in gara ci saranno anche gli ospiti ad esibirsi su questo prestigioso palco, uno di questi è l’italiano Mahmood. L’artista è stato chiamato dalla BBC per esibirsi durante la serata finale del 13 maggio. Per Mahmood è la terza partecipazione a questo evento musicale, dopo che nel 2019 aveva partecipato a Tel-Aviv con “Soldi”, mentre nel 2022 in coppia con Blanco aveva cantato “Brividi”.

Eurovision 2023, chi sono i favoriti per i bookmaker

Secondo le quote dei bookmaker Mengoni non è fra i favoriti per la vittoria finale. Infatti, il sito di scommesse Sisal segnala come favorito numero 1 la Svezia (quota 1.85) rappresentata dalla cantante Loreen e la canzone “Tatoo“. Subito dopo la Finlandia quotata a 4.50 e la Norvegia pagata a 7.50 volte la posta. L’Italia è lontana da queste posizioni con la vittoria di Marco Mengoni quotata a 20 (meno favorito anche di Inghilterra e Spagna).

Di seguito tutte le quote per il vincitore della manifestazione tratte dal sito di scommesse Sisal. Le quote si riferiscono a questo momento, ma potrebbero cambiare nei prossimi giorni.

Il regolamento dell’Eurovision song contest 2023 è il seguente: 20 canzoni si qualificheranno dalle semifinali e raggiungeranno i 6 brani già qualificati di diritto alla finale. Si tratta delle 5 nazioni “big” della musica (Francia, Italia, Germania, Spagna e Regno Unito) e la vincitrice dell’ultima edizione (L’Ucraina). Fra queste 26 uscirà il vincitore dell’Eurovision 2023.

Dove vedere l’Eurovision 2023 gratis in Tv

Il festival della canzone internazionale si potrà guardare gratuitamente in diretta e in chiaro in Tv sulle reti Rai. Le due semifinali andranno in onda su Rai 2 il 9 e l’11 maggio, mentre la finalissima in programma 13 maggio si potrà guardare in diretta su Rai 1. Sarà inoltre possibile seguire tutte le 3 le serate l’ESC 2023 anche in streaming su Raiplay oppure ascoltarle alla radio su Rai Radio 2 con commento live e in Simulcast.

