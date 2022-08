Frasi canzoni Blanco. Le 5 più belle

Frasi Blanco: ecco quali sono le migliori dalle sue canzoni, fino ad oggi.

Frasi canzoni di Blanco. Il giovane cantante, già vincitore a Sanremo 2022 in duetto con Mahmood, ci regala spesso testi d’amore, ma non solo. Il rapper, arrivato al successo dal 2021 in poi, nonostante una carriera ancora giovane ci ha già regalato diverse frasi bellissime nei suoi brani. Abbiamo selezionato le migliori per voi in questo articolo.

Frasi belle dalle canzoni di Blanco

Ecco le più belle frasi di Blanco, da dedicare o condividere con chi vuoi e ascoltare con i video da Youtube.

1- La canzone nostra

“Il tuo palazzo sembra una città tra le urla, non sento più la tua aggressività che mi culla”

“Vorrei avere i tuoi occhi per vedere chi sono davvero, vorrei che chiudessi gli occhi per sentire chi sono davvero”

3- Nostalgia

“Senza di te ho la nostalgia, ia, Perché sei come casa mia, ia”

4- Finché non mi seppelliscono

“Anche se prendessi un ergastolo, Sto con te. Finché non mi seppelliscono, sto con te. Voglio viver sempre il brivido, di star con te…di star con te.”

5- Brividi

“E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle.

E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi, brividi”

Quando è nato e chi ha scoperto Blanco?

Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è un cantante italiano nato il 10 febbraio 2003 a Brescia. Nonostante i soli 19 anni è già salito diverse volte al top dei singoli italiani e nelle classifiche e non smette di regalarci alcune delle canzoni del momento.

Il suo talento musicale è stato scoperto dalla sua attuale manager, ovvero Anna Brioschi, ex autrice di R101. Il cantante oggi è molto amato in Italia, dopo aver vinto il festival di Sanremo in duetto con Mahmood con la canzone vista in precedenza. Ma può vantare diversi altri successi e hit recenti, da Blu Celeste fino all’ultima canzone intitolata “Nostalgia“.

Abbiamo visto quali sono le frasi più belle tratte da canzoni di Blanco. Sicuramente però si tratta di un resoconto solo temporaneo, vista la lunga carriera che ancora lo aspetta arriveranno presto altre strofe che canteremo volentieri e potremo dedicare a qualcuno. Magari ad un amore, magari ad una migliore amica o amico.

