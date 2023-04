Blanco e Mina, Un briciolo di allegria è il titolo della nuova canzone dello strano duetto musicale. Video, album e novità sui due cantanti.

Un briciolo di allegria è il titolo della canzone di Mina e Blanco, sembra strano ma è tutto vero. Una strana coppia musicale quella formata dal giovane rapper e da una delle star più longeve della musica italiana. Ma forse è proprio questa unione di due mondi all’apparenza opposti che potrebbe rendere il nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album di Blanco, uno dei primi tormentoni estivi 2023.

Cerchiamo di capire perché Un briciolo di Allegria potrebbe essere un successo e di cosa parla, ma prima ascoltiamo la canzone.

Video BLANCO, Mina – Un Briciolo Di Allegria

Dove è stato girato il video di Un briciolo di allegria? A Villa Augusta ad Ariccia (Roma), al suo interno si vede Blanco rincorrere un gatto, che assume le sembianze di Mina (ma in realtà si tratta di una controfigura). Infatti, come spiegato dal cantante i due non si sono mai incontrati dal vivo, nonostante questa collaborazione musicale.

Come è nata la canzone di Blanco e Mina

Questo nuovo brano segna il ritorno sulla scena musicale di un’icona della musica come Mina, che mancava da parecchio tempo. Nell’intervista per la presentazione del suo nuovo album, il rapper Blanco ha dichiarato che Mina per lui rappresenta una dea sempre in evoluzione e la regina della musica italiana.

La prima versione di “Un briciolo di allegria” era cantata dal solo giovane cantante, tuttavia non convinto dal successivo ascolto. Per questo scherzosamente aveva detto ai suoi discografici di chiedere un duetto a Mina, per migliorare la canzone. Da qui l’idea della proposta alla cantante, che a sorpresa ha accettato. E come avrete notato ascoltando il singolo tramite il video Youtube, ha contribuito come solo lei sa fare a renderlo migliore. Insomma, due grandi nomi della musica del nostro paese, di generazioni diverse, per quella che ha tutta l’aria di essere una hit e perché no il nuovo tormentone estivo 2023. Ovviamente è ancora presto per sapere se sarà davvero così, ma le premesse ci sono tutte.

Le canzoni del nuovo album di Blanco

Si intitola “Innamorato” l’ultimo disco di Blanco appena uscito e contiene 12 canzoni. L’etichetta discografica che ha realizzato il CD è la Universal music Italia e le sue tracce sono principalmente di genere POP, anche se come nel suo stile il cantante non rinuncia al rap e alle rime che da sempre lo accompagnano.

Nella tracklist del disco, ovviamente c’è anche “Un briciolo di allegria”, la canzone in duetto con Mina. Il che rende questo nuovo lavoro più prezioso, visto che raramente quella che è una delle cantanti donne italiane più famose di sempre, collabora con altri artisti negli ultimi anni. Ma questa volta è successo e Blanco se ne è detto entusiasta, come d’altra parte i suoi fan che lo stanno premiando a suon di ascolti sulle diverse piattaforme musicali. Altro motivo per credere che Un briciolo di allegria di Mina e Blanco potrebbe essere il primo tormentone dell’estate 2023.

