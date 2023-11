La nuova canzone di Blanco è Bruciasse il cielo. Ecco testo, video e significato del brano colonna sonora del road movie sul cantante italiano.

Bruciasse il cielo è la canzone originale del docu-film su Blanco da vedere su prime video. Il film che racconta gli ultimi anni del cantante lombardo è accompagnato da un nuovo singolo da cui prende il titolo. Ecco allora testo e cosa significa davvero l’ultima canzone di Blanco.

Bruciasse il cielo Blanco, il testo

Il rapper torna con un nuovo singolo dopo Un briciolo di allegria brano tormentone del 2023 realizzato con Mina, star della musica italiana. Il testo è prodotto da Michelangelo, il produttore che il rapper cita sempre all’inizio di ogni sua canzone.

Il testo completo con tutte le frasi che compongono il brano non è ancora disponibile (lo sarà fra poche ore) visto che la data di uscita ufficiale su Spotify, Youtube e le altre piattaforme musicali è il 10 novembre 2023. Tuttavia il documentario è già uscito in streaming su Amazon prime video, quindi possiamo già anticiparvi alcune delle frasi più significative, visto che sono state “spoilerate” nel docufilm:

Bruciasse il cielo, bruciasse soltanto per dirti che è vero a me mi hai capito soltanto tu qualcosa faremo, bruciasse il cielo

Video Bruciasse il cielo Blanco

In attesa della pubblicazione del video ufficiale fra poche ore, su YouTube c’è già il trailer del film, che contiene un estratto della canzone Bruciasse il cielo.

Vedi anche: Mi fai Impazzire Blanco testo e significato

Significato della nuova canzone di Blanco

Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, ha spiegato il significato del brano utilizzando queste parole: “è una specie di giuramento solenne, uno di quelli che lanci con il cuore in mano, a persone e in situazioni davvero importanti. Il fuoco mi ha sempre affascinato, è una forza che si, distrugge, ma che getta le basi per ripartire da zero“.

Quindi il senso reale della canzone è quello di uno schock rappresentato dalle fiamme, in grado di cancellare tutto quello che è stato, per dare vita a qualcosa di nuovo. Dunque Blanco cerca di chiudere una fase della sua carriera, segnata anche dall’ultima apparizione a Sanremo ricca di polemiche, aprendone una nuova. Si chiude un cerchio, cominciato con i brani “Blu celeste“, “Innamorato” e tutti gli altri.

Blanco, perché si chiama così e chi è la nuova fidanzata

Il cantante Blanco, vero nome Riccardo Fabbriconi, si chiama così a causa di un’intolleranza al lattosio (nella lingua spagnola significa bianco, il colore del latte). Il rapper ha vissuto un’ascesa inarrestabile in questi anni, come racconta nel film Amazon: è passato da fare pizze e patatine a diventare un star della musica italiana.

Negli ultimi 2 anni è stato fidanzato con è Martina Valdes, a cui a dedicato un gesto d’amore durante la presentazione del titolo. Ma attenzione c’è un altro amore nella vita di Blanco, quello per la famiglia: infatti il cantante ha dichiarato: “ogni sera scrivo la buonanotte a mia madre”. Insomma, c’è tanto di Blanco in Bruciasse il cielo, la nuova canzone che dà il titolo al documentario su prime video. Singolo che con ogni probabilità presto troveremo fra le Canzoni del momento.

Vedi anche: Canzoni per storie Instagram