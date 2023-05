Destinazione mare è la nuova canzone di Tiziano Ferro. Video, testo e significato reale del brano elettro dance del cantante.

E’ Destinazione Mare di Tiziano Ferro la canzone candidata ad essere uno dei tormentoni estivi 2023 più ascoltati. Gli ingredienti ci sono tutti: il mare luogo simbolo dell’estate è presente perfino nel titolo, ma c’è il coraggio di cambiare e molto altro nel nuovo singolo di Tiziano Ferro.

Cerchiamo allora di capire di cosa parla davvero la canzone dal titolo Destinazione Mare, tramite le frasi presenti nel testo. Ma prima ascoltiamola nel video qui allegato e tratto da YouTube.

Video Destinazione Mare Tiziano Ferro

Destinazione Mare, testo della canzone di Tiziano Ferro

Per il tempo ed il bene che io ti ho donato,

resta solo un rimprovero lontano,

sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella polaroid

Che cosa ho imparato

da ogni mio viaggio

chi ho dimenticato, chi mi ha riparato

improvvisando fede in tempi incerti

se Dio è dove lo cerchi

Allora Destinazione mare

Ho chiuso la vita invernale

Do fiducia alla nuova stagione

Che tarda ad arrivare

non smetto mai

Non smetto di sperare

Destinazione mare

sei quello che conta e che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore È col tempo che s’impara a comprendere il vuoto,

quel calore da un lato del letto,

riesco a stento a rimanere fermo

quando piove a dirotto.

Che cosa mi ha insegnato

questo lungo viaggio

qualche maremoto, qualche anno di troppo

Improvvisando il nostro matrimonio

che tutto il resto è viaggio

E allora Destinazione mare

Siamo nati per causa d’amore

che mi fa camminare

Non smetto mai

Non smetto di cercare

Destinazione mare

sei quello che conta, che vale

passerà però rimane solo

un’ultima stagione

giuro l’ultima stagione

mentre suona la canzone

che ho scritto per curare il tuo dolore

Che ho scritto per curare il mio dolore

Tiziano Ferro, Destinazione mare significato

Analizzando il testo del nuovo singolo del cantante di Latina, si intuisce il reale significato. Questo brano parla del coraggio di affrontare un cambiamento, vivendo una nuova vita da celebrare sempre, credendo in un futuro roseo, anche quando tutto va male. Dal dolore provato si parte per un viaggio e una rinascita, ritrovando la felicità, metaforicamente simboleggiata proprio dal mare in questo caso.

La canzone è stata realizzata in collaborazione con Mark & Kremort, un duo italiano di disc jokey. Per questo ha un suono elettro dance e riesce a conferire grande energia a chi ascolta, nonostante i versi in molti casi siano malinconici. Insomma si tratta del connubio perfetto per far si che questo brano diventi una delle canzoni italiane del momento fin da subito e durante l’estate 2023.

Dove vive Tiziano Ferro, concerti 2023 e news

Il cantante italiano anche se ha origini di Latina, vive da tempo a Los Angeles negli Stati Uniti d’America. Insieme alla sua famiglia, composta dal marito Victor e dai figli Margherita e Andres. E chissà che proprio da questa location non sia nata la nuova canzone dal titolo “Destinazione Mare” di cui vi abbiamo parlato.

Questo non lo sappiamo, però di certo c’è che Tiziano Ferro ha in programma diversi concerti durante l’estate 2023 nelle principali città italiane. Ecco allora dove e quando potrete vedere live il cantante e ascoltare tutti i suoi più grandi successi:

7 giugno ore 21:00, a Lignano Sabbiadoro (stadio comunale G.Teghil)

11 giugno ore 21:00, a Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino

15-17 e 18 giugno ore 20:45, Milano presso lo Stadio San Siro

21 giugno ore 21:00, Firenze allo Stadio Artemio Franchi

24-25 giugno ore 21:00, Roma Stadio Olimpico

28 giungo ore 21:00, Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1 luglio ore 21:00, Bari Stadio San Nicol

4 luglio, ore 21:30, a Messina Stadio San Filippo

8 luglio ore 21:00, Ancona presso lo Stadio Del Conero

11 luglio ore 21:00, Bologna Stadio Dall’Ara

14 luglio ore 21:00, a Padova Stadio Euganeo.

Insomma, l’estate sarà ricca di musica con Tiziano Ferro, a partire dalla nuova canzone fino alle sue hit da riascoltare durante i concerti in Italia.

