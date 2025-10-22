Login
Tiziano Ferro, Sono un grande. Tracklist nuove canzoni

11 canzoni nel nuovo disco di Tiziano Ferro “Sono un grande”. Ci sono anche Cuore rotto e una traccia bonus.

Sono un grande è il nuovo album di Tiziano Ferro in uscita il 24 ottobre 2025. Un titolo che è già un manifesto di rinascita e consapevolezza, lo stesso del singolo apripista del disco, che segna il ritorno in grande stile del cantautore di Latina.

Sono un grande Tiziano Ferro
Tiziano Ferro canta durante un concerto – Credits: Facebook

Nel nuovo progetto, Ferro racconta emozioni, fragilità e maturità artistica attraverso 11 tracce inedite, tra cui “Cuore rotto”, brano che ha conquistato le prime posizioni delle classifiche italiane e le principali playlist streaming.

Tracklist ufficiale di “Sono un grande” – Tiziano Ferro

1- Sono un grande

2- Fingo&Spingo

3-Cuore rotto

4- Milite ignoto

5- Ti Sognai

6- Gioia

7- Quello che si voleva

8- L’amore è re

9- 1-2-3

10- Le piace

11- Meritiamo di più

Ma non è tutto: la versione speciale su vinile e CD include una bonus track esclusiva Tra le mani un cuore“, un brano intenso scritto da Tiziano Ferro e portato al Festival di Sanremo 2025 da Massimo Ranieri reinterpretato in una nuova versione. Una collaborazione che unisce 2 grandi voci della musica italiana, creando un ponte tra generazioni e stili.

Il ritorno di Tiziano Ferro: emozione, verità e rinascita

Con l’ultimo album Tiziano Ferro celebra oltre 20 anni di carriera, raccontando se stesso con una sincerità nuova e una produzione che fonde pop, soul e influenze elettroniche. L’album è un viaggio musicale tra introspezione e forza, tra vulnerabilità e orgoglio, dove ogni canzone diventa un tassello di una storia di crescita personale e artistica.

Le parole del cantante, come sempre, colpiscono per la loro profondità: parlano di amore, di perdita, ma anche di autoaccettazione e riscatto. È il racconto di un uomo che, dopo aver affrontato le proprie ombre, può finalmente dirsi “grande” non per superbia, ma per consapevolezza.

In attesa dell’uscita ufficiale di tutti i brani, i fan possono continuare ad ascoltare “Cuore rotto”, l’inedito che ha anticipato l’album e che continua a scalare le classifiche. Un singolo potente, sincero e pieno di sentimento, che ha già conquistato radio e piattaforme digitali.

Altre canzoni di Tiziano Ferro:

Tiziano Ferro è davvero “un grande”

Con “Sono un grande”, Tiziano Ferro firma un disco maturo, emozionante e autentico. Un lavoro che parla al cuore e che si candida a diventare uno dei progetti più significativi della sua carriera.

Un ritorno atteso, carico di sentimento e di verità, che conferma – se mai ce ne fosse bisogno – che Tiziano Ferro è davvero “un grande” della musica italiana.

Immagine di Alice Del Monaco

Alice Del Monaco

Alice Del Monaco è nata a Roma nel 1991 e vive a Londra ormai da molti anni. Laureata in psicologia è appassionata di scrittura, musica e cinema - con una predilezione per il rock, il rap e il cinema horror - e di questi temi si occupa per Donne sul Web.

