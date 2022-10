Tiziano Ferro, Rotonda. Testo e significato della canzone con thasup

R()t()onda, questo il titolo dell’ultima canzone di Tiziano Ferro realizzata in collaborazione con Tha supreme. Un brano rap ma con influenze pop, che farà parte del nuovo album di Ferro, dal titolo “Il mondo è nostro” in uscita a novembre 2022. Ma di cosa parla davvero la canzone Rotonda? Vediamolo di seguito partendo dalle parole fino al video Youtube.

Uh-uh, oh-uh-uh-uh

Yeah, non ha spigoli una rotonda

Ah, se non cambi tu, non sarà lei a farti sbattere

Contro un muro di gomma

Yeah, torni indietro, non devi mai farti abbattere

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me

Sono okay (Okay)

Non voglio press (No press)

Frate’, te perdi i capelli a pensare solo al cash

Bro-brother, non ti ascolterà nessuno se

Parli a bassa voce anche quando parli con te

Uh-eh

Non ha spigoli una rotonda (No)

Se non cambi tu, non sarà lei a farti sbattere

Contro un muro di gomma, еh (Ah)

Torni indietro, non devi mai farti abbatterе

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me

Stay with me, mademoiselle

Ho posti nella testa che non so il perché

Ma spezzan le gambe come sigarette

Se la testa chiama, ci penso due volte

A stare high, stare high (Stare high)

Per sempre (Per sempre), capirai (Lo farai)

‘Sta gente, eh-yeah, ha bad vibes (Ha bad vibes)

Internet (Internet), è uno smile

Per un like, poi sei sad, eh, yeah

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso

Se no-oh-oh-oh

Mento-oh-oh-oh

Se dico torno-oh-oh-oh-oh-oh-oh

No props ai fake bro

Non stoppo ‘sto joint

Perché dopo penso e ripenso che ho perso ‘sto senso di me, eh