Concerto primo maggio 2023 a Roma. Cantanti che si esibiscono al concertone, biglietti, orari, dove lo fanno e come ci si arriva.

Il concerto del 1 maggio 2023 a Roma anche quest’anno si svolge nella tradizionale location di Piazza San Giovanni. Sul palco di questo evento musicale si esibiscono cantanti italiani famosi e altri che forse non conoscete. Dagli artisti che abbiamo visto al Festival di Sanremo 2023 agli altri meno famosi, ma ugualmente capaci di emozionarci e farci ballare con la musica.

Ecco allora chi sono i cantanti che si esibiranno al concerto del primo maggio già annunciati, come funziona e dove si tiene l’evento.

aggiornato al 17 aprile 2023

Cantanti concerto primo maggio Roma 2023

Sul palco ci saranno cantanti italiani, ma anche stranieri. In particolare per questa edizione l’ospite internazionale è Aurora, cantante norvegese famosa per le canzoni intitolate “Runeway” e “Cure for me”. Questi invece gli artisti italiani che si esibiscono al concerto del 1 maggio 2023:

Mr.Rain terzo classificato al festival di Sanremo con la canzone “ Supereoi “, che ovviamente verrà riproposta

terzo classificato al festival di Sanremo con la canzone “ “, che ovviamente verrà riproposta Ariete, cantante della generazione Z anch’essa presente a Sanremo con la canzone “Mare di guai”

cantante della generazione Z anch’essa presente a Sanremo con la canzone “Mare di guai” Coma_Cose, il duo indie composto da California o Fausto Lama, anche loro reduci dal Festival dove hanno cantato “L’addio”

il duo indie composto da California o Fausto Lama, anche loro reduci dal Festival dove hanno cantato “L’addio” Tananai, che canterà i suoi successi come Tango o Abissale

che canterà i suoi successi come Tango o Abissale Matteo Paolillo , cantante e attore noto per avere interpretato il personaggio di Edoardo e una delle canzoni di Mare Fuori , la serie Tv Rai

, cantante e attore noto per avere interpretato il personaggio di Edoardo e una delle , la serie Tv Rai Bnkr44, gruppo musicale indie italiano.

Questi i nomi comunicati fino ad ora, ma nei prossimi giorni, man mano che ci si avvicina alla data del concertone, se ne aggiungeranno altri. Per sapere chi sono potete tornare spesso su questo articolo in aggiornamento.

Dove si tiene il Concerto del 1 maggio a Roma?

Come detto in apertura il concerto il tiene a Piazza San Giovanni in Luterano a Roma. Ma come ci si arriva? Innanzi tutto se pensate di utilizzare i mezzi di trasporto dovete sapere che saranno presi d’assalto come ogni anno. Quindi metropolitana e autobus saranno pieni e non sarà semplice e agevole arrivare sul posto. Ma ovviamente anche chi si sposta con la macchina potrebbe avere problemi di traffico e parcheggio, visto che ci saranno tantissime persone.

Fatte queste premesse, se usate i mezzi il consiglio è quello di arrivare con la linea A della metro (che potete prendere dalle stazioni) per poi scendere alla fermata Manzoni o Re di Roma, situate vicino alla piazza dove si tiene il concertone del primo maggio. Ma se avete bisogna di indicazioni più precise le trovate qui su google maps per raggiungere Piazza San Giovanni, con il trasporto pubblico o a piedi.

Quanto costa il biglietto per il concerto del primo maggio

Come da tradizione la partecipazione a questo concerto è gratis, quindi non ci sono biglietti da acquistare, ma si può assistere gratuitamente. Si può entrare liberamente nella piazza fino al raggiungimento della capienza massima, per questo il consiglio è di arrivare con un certo anticipo.

Il concerto inizia alle ore 15:00 e finisce a mezzanotte, ma prevede una pausa di un’ora fra le 19:00 e le 20:00. Come accade dal 1990 l’evento è organizzato dai sindacati dei lavoratori, visto che il 1° maggio si celebra la festa a loro dedicata.

Concertone primo maggio 2023, dove vederlo

Se invece di raggiungere Piazza San Giovanni preferite guardare il concerto in Tv, la buona notizie è che viene trasmesso gratis e in chiaro su Rai 3 oppure in streaming su Raiplay. Quindi fin dal pomeriggio potrete vedere tutti i cantanti che si esibiranno sul palco di Roma, ma anche la sera se lo preferite.

Si tratta di un’ottima alternativa se volete godervi la musica del concerto del primo maggio 2023, senza lo stress di stare in una piazza piena di persone. Qualsiasi sia la vostra scelta buon divertimento con il concerto del primo maggio 2023 e buona festa dei lavoratori a suon di canzoni.

