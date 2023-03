Tutte le canzoni di Mare Fuori: ecco quali sono. Da O mar for a Ddoje mane, ecco la playlist musicale della Serie Rai.

Canzoni di Mare Fuori, la celebre serie Tv in onda sui canali della Rai, ma che trovate anche in streaming su Raiplay, ha conquistato tutti anche grazie alla sua colonna sonora. Molti dei brani che possiamo ascoltare in questa fiction sono canzoni napoletane perfettamente adeguate con la location in cui si svolge la storia dei ragazzi protagonisti.

Abbiamo quindi deciso di selezionare per voi le canzoni protagoniste di Mare Fuori in questa speciale raccolta. Di seguito potrete ascoltare i brani più belli e famosi della fiction. Buon ascolto.

Tutte le canzoni di Mare Fuori. PALYLIST

O mar for

La canzone che da il titolo alla fiction, ed è anche la sigla iniziale, è cantata da Matteo Paolillo (nome d’arte Icaro) che nella serie interpreta il personaggio di Edoardo. Anche chi non lha ancora vista si sarà imbattuto in alcune delle frasi più famose di questo singolo:

Nun te preoccupa guaglio, c sta o mar for

C sta o mar for, c sta o mar for

Aret e sbarr, sott o ciel c sta o mar for

Tic Toc – non è andata così

Brano che ha lasciato il segno all’interno di questo telefilm. Il testo scritto è stato scritto da Stefano Lentini e interpretato da Raiz, pseudonimo di Gennaro Della Volpe, un cantautore e attore italiano.

Origami all’alba

Brano cantato da Clara Soccini, che nella fiction interpreta il personaggio di Giulia. Il brano su spotify ha raggiunto già diversi milioni di ascolti, a conferma di essere una vera e propria hit.

Ddoje mane

Anche in questo caso parliamo di una canzone di Raiz, che interpreta il personaggio di Don Salvatore Ricci (padre di Ciro e Rosa Ricci) nella fiction. Indubbiamente una dei singoli più amati dal pubblico della serie ambientata a Napoli, come si può intuire da alcune o parole frasi più belle del brano:

Domani, non parlare

Guardami negli occhi, oltre tutti i muri

Domani… ddoje mane

Elenco di tutte le altre canzoni di Mare Fuori

Quelle che abbiamo visto sono solo alcune delle canzoni che compongono la colonna sonora della serie televisiva Mare Fuori. In totale tutte le tracce tratte dalle fiction sono oltre 30 e le potete ascoltare nella playlist di Spotify. Di seguito la lista completa degli altri singoli non citati finora:

Requiem del mare

Improvviso per pianoforte alla stazione

O core mio

La rivolta

Suite delle mura – Ciao mare

Sonata dell’incontro per pianoforte a quattro mani

Suite notturna in do minore

Canto dei canti

Le voci dentro urlano – Carcere

Moon – Dal presto del chiaro di luna

Child – tempo che frana

Il combattimento – c’è un mare fuori

Partita per pianoforte e orchestra

Cantare del mare

Preghiera del mare

Ritorno a casa

Breve adagio dal chiaro di luna

De vita beata

Discorso dal profondo

The Sea Beyond

Soffia il vento e ho paura

Spokern World

Mare mosso

Bambini perduti

Un giorno il cielo è bello.

In generale molte delle canzoni di Mare fuori stanno riscuotendo un grande successo, non solo su Spotify, ma anche su Youtube e le altre piattaforme musicali. Tanto che alcune sono perfino fra le canzoni italiane del momento, a conferma che una bella colonna sonora rappresenta un valore aggiunto determinante per una serie tv di successo. E quelle che abbiamo visto sono tutte le hit musicali di Mare Fuori, che hanno contribuito alla popolarità di questo show.

