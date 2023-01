Mare Fuori 3 quando esce su Rai 2 | Anticipazioni | Cast

Mare fuori 3a stagione: quando verrà trasmessa la fiction Rai con Carolina Crescentini. Data uscita, episodi, trama e attori della serie Tv.

Mare Fuori, la terza stagione della fiction Rai è in arrivo durante il mese di febbraio 2023. Finalmente conosciamo quando verranno trasmessi i nuovi episodi della serie che racconta le vicende di giovani detenuti di un carcere minorile di Napoli.

Vediamo allora subito date e orari della messa in onda delle nuove puntate, di cosa parlano e quali attori ci sono.

Quando inizia Mare fuori 3

La terza stagione della serie Rai Mare Fuori comincia mercoledì 15 febbraio 2023. I nuovi episodi saranno trasmessi su Rai 2 in prima serata. Poi saranno disponibili per lo streaming su RaiPlay e nei prossimi mesi anche su Netflix.

Per chi si stesse chiedendo quante puntate ci sono nella nuova stagione di Mare Fuori, la risposta è 12. Ma ogni serata verranno trasmessi 2 episodi, di conseguenza la terza stagione dello show televisivo ci terrà compagnia per 6 serate in totale, sempre di mercoledì.

Vedi anche quando escono le altre fiction Rai:

Trama e anticipazioni terza stagione Mare fuori

Anche in questa serie al centro ci saranno le vicende adolescenziali dei detenuti del carcere minorile di Napoli. Ogni storia di questi ragazzi sarà condizionata dalle scoperte tipiche di queste età: in primis l’amore provato in modo incondizionato verso un’altra persona, ma non solo.

I protagonisti dovranno districarsi fra colpi di testa e riflessioni sulla vita che li attende dopo il carcere. E in questo come sempre il punto di riferimento sarà quello di Paola Vinci (Carolina Crescentini), direttrice del penitenziario giovanile.

Mare Fuori 3 cast attori

Ecco l’elenco degli attori e il nome del personaggio che interpretano nella fiction, annunciati fino a questo momento:

Carolina Crescentini , nei panni di Paola Vinci

, nei panni di Paola Vinci Nicolas Maupas , che interpreta Filippo

, che interpreta Filippo Valentina Romani , Naditza nella fiction

, Naditza nella fiction Rosa Ricci , ovvero Maria Esposito

, ovvero Maria Esposito Carmine Recano , nei panni dal comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito

, nei panni dal comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito Domenico Cuomo, che interpreta Gianni Cardiotrap

che interpreta Gianni Cardiotrap Serena De Ferrari, alias Viola

alias Viola Nicolò Galasso, nei panni di Tano

nei panni di Tano Kyshan Clare Wilson, che interpreta Kubra

che interpreta Kubra Vincenzo Ferrera, nel personaggio di Beppe

nel personaggio di Beppe Antonio De Matteo, che interpreta Lino una guardia carceraria

che interpreta Lino una guardia carceraria Anna Ammirati, nei panni di Liz.

Questi i nomi fino ad oggi, ma durante il Festival di Sanremo 2023 in base alle ultime news potrebbero essere svelate novità su attori e trama della fiction.

Mare Fuori dove si può vedere in streaming

Oltre che in diretta Tv su Rai 2, le puntate di tutte le stagioni di Mare Fuori si possono vedere gratis e in streaming su Raiplay.it. Quindi in attesa delle nuove puntate, potete recuperare già da ora quelle vecchie, ovvero quelle della prima e della seconda stagione.

In questo modo arriverete a vedere le nuove avventure ricordando esattamente il percorso di tutti i personaggi. In attesa di conoscere quello dei nuovi in Mare Fuori 3 in uscita dal 15 febbraio 2023 in poi su Rai 2 e da quel giorno in avanti anche sulla piattaforma streaming Rai.