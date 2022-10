Che dio ci aiuti 7- 2023 quando esce la Fiction Rai. Chi sono le attrici

Quando fanno Che Dio ci aiuti 7, la serie Tv di Rai 1. Personaggi, episodi e trama della nuova stagione, l’ultima di Suor Angela.

Che Dio ci aiuti, la settima stagione segna una svolta per la Fiction Rai: Suor Angela uscirà di scena. La carismatica e simpatica suora ci sarà in alcune puntate della nuova stagione (all’inizio e alla fine), ma non sarà più la protagonista principale. Ruolo che sarà preso dal personaggio di Azzurra. Ma questa è solo una delle novità in arrivo nella fiction. Ecco quali sono le altre che i telespettatori devono attendersi.

Quando inizia Che Dio Ci Aiuti 7

La nuova stagione della popolare fiction Rai verrà trasmessa a inizio 2023, come comunicato dall’azienda. Tuttavia al momento non si conosce la data ufficiale della messa in onda. Però basandoci su quanto successo per la sesta stagione è probabile che i nuovi episodi vengano trasmessi da gennaio a marzo 2023.

Che Dio Ci Aiuti 7 quante puntate ci sono

Il Convento degli angeli custodi ci propone 20 nuove puntante, che vengono trasmesse due alla volta. Ciò significa che il numero delle serate in cui i protagonisti della fiction ci terranno compagnia è pari a 10.

Ovviamente tutte le puntate si potranno guardare in onda su Rai 1 in prima serata. In alternativa potete guardare gli episodi in qualsiasi momento in streaming gratis, utilizzando Raiplay.

Trama Che Dio Ci Aiuti 7

Come anticipato Suor Angela dovrà separarsi dal suo amato convento, durante le prime puntate della settima serie. Azzurra resterà quindi da sola, ma solo per poco visto che nel convento arriveranno Sara, Catena e Ludovica, tre donne con diversi caratteri e stili di vita, che pian piano legheranno con lei.

Senza dimenticare il barista del convento e altri intrecci amorosi che coinvolgeranno i nuovi personaggi della Fiction. Insomma, nonostante l’uscita di scena di Suor Angela ci sarà ancora di che divertirsi seguendo le storie di questo telefilm leggero.

Che Dio Ci aiuti 7, cast attori

Questi i personaggi e i nomi degli attori che li interpretano nella serie televisiva Rai:

Francesca Chillemi, sempre nei panni di Azzurra, personaggio che diventerà principale nella nuova stagione. Quindi un altro ruolo da protagonista per l’attrice siciliana della popolare fiction Mediaset Viola come il mare.

sempre nei panni di Azzurra, personaggio che diventerà principale nella nuova stagione. Quindi un altro ruolo da protagonista per l’attrice siciliana della popolare fiction Mediaset Viola come il mare. Elena Sofia Ricci, che interpreta Suor Angela

che interpreta Suor Angela Valeria Fabrizi , nei panni di Suor Costanza

, nei panni di Suor Costanza Pierpaolo Spollon, nei panni di Emiliano.

Poi ci saranno ingressi di nuovi personaggi interpretati da Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra. Viceversa non ci saranno più attori apparsi nelle stagioni precedenti. In particolare Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), Erasmo (Erasmo Genzini) e Ginevra (Simonetta Columbu).

In breve, in Che Dio Ci Aiuti 7 molte delle certezze maturate fin qui si dissolveranno, visto che mancherà il punto di riferimento di Suor Angela. Tuttavia il personaggio di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi diventerà centrale. Ma ovviamente non mancheranno altri colpi di scena. Quali? Lo scopriremo nel 2023.

