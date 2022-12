Fiction Rai: le 10 migliori 2023

Rai Fiction 2023. Cosa c’è da vedere su Rai 1, Rai 2 e RaiPlay. Ecco le migliori fiction italiane in onda nei prossimi mesi. Quando cominciano e di cosa parlano.

Fiction Rai, quali sono le migliori in arrivo nel 2023? Abbiamo scelto per voi le 10 serie televisive che siamo sicuri ci terranno incollati allo schermo prossimamente. Si tratta di telefilm italiani, prodotti dalla Rai, che in alcuni casi tornano con una nuova stagione, mentre in altri vedremo per la prima volta. Ecco quali sono e quando verranno trasmesse.

Rocco Schiavone

Rai Fiction Tv ha realizzato la quinta stagione di questo poliziesco tratto dai romanzi di Antonio Manzini e con protagonista Marco Giallini. La nuova stagione su questo commissario fuori dagli schemi, andrà in onda su Rai 1 nei primi 3 mesi del 2023 secondo le ultime news.

Serie Rai di successo arrivata alla settima stagione. Anche questa volta il commissario Nappi e gli altri protagonisti delle vicende ambientate nel cuore delle Alpi, saranno chiamati a difendere le persone e i luoghi incontaminati messi in pericolo da uomini senza scrupoli. Vedremo le nuove puntate a inizio 2023 su Rai 1.

Che Dio Ci Aiuti

Altra Fiction giunta alla stagione numero 7: in cui Suor Angela, Azzurra e le altre protagoniste, saranno messe di fronte ad inaspettate novità. Grande attesa per il telefilm che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1.

Vedi anche: Che Dio Ci Aiuti 7 quando esce e chi sono le attrici

Sei donne

Si tratta di una serie tutta al femminile, con protagonista Maya Sansa, nel ruolo di pubblico ministero che indaga sulla scomparsa di una ragazza. Ma per farlo attraversa la vita delle donne che l’hanno conosciuta. Vedremo questo appassionante titolo su Rai 1 a inizio 2023.

La porta Rossa

Serie televisiva in onda su Rai 2, con i nuovi episodi della terza stagione ambientata a Trieste. Ne La Porta Rossa 3, Lino Guanciale e le altre protagoniste Gabriella Pession e Valentina Romani dovranno risolvere i nuovi e articolati casi.

Poliziesco incentrato a Bari, con Luisa Ranieri nei panni di un vicequestore che svolge il suo lavoro con passione e dedizione. A cui però ne succedono di tutti i colori in amore. La stagione due e le nuove indagini sono attese nei primi mesi del 2023, in onda su Rai 1.

Cosa vedere su Raiplay Fiction?

Ma non finisce qui, ecco altre 4 serie imperdibili che andranno in onda nel 2023 sui canali Tv Rai e che potete guardare anche in streaming su RaiPlay:

Mare Fuori, la terza stagione della soap con protagonisti i giovani detenuti di un carcere minorile, che tornano a confrontarsi con la forza della vita e dell’amore. In onda sui Rai 2 a inizio 2023.

la terza stagione della soap con protagonisti i giovani detenuti di un carcere minorile, che tornano a confrontarsi con la forza della vita e dell’amore. In onda sui Rai 2 a inizio 2023. Il Commissario Ricciardi 2 , 4 nuove puntate con Lino Guanciale sempre alle prese con casi spinosi e donne che gli rendono la vita difficile. Lo rivedremo su Rai nei prossimi mesi.

, 4 nuove puntate con Lino Guanciale sempre alle prese con casi spinosi e donne che gli rendono la vita difficile. Lo rivedremo su Rai nei prossimi mesi. Il maresciallo Fenoglio, fiction tratta dai romanza di Gianrnico Carofiglio, con protagonista Alessio Boni. In onda su Rai 1 prossimamente.

fiction tratta dai romanza di Gianrnico Carofiglio, con protagonista Alessio Boni. In onda su Rai 1 prossimamente. Fiori Sopra l’inferno, Thriller con Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia che si ritrova a combattere un serial killer. In arrivo prossimamente su Rai 1.

Queste le 10 Fiction Rai da non perdere assolutamente nel 2023. Come visto andranno in onda tutte da gennaio in poi, ma ovviamente saranno scaglionate per coprire tutto il palinsesto delle reti Rai. Alcune ad esempio andranno in onda nei giovedì, altre ancora la domenica. In determinati casi qualcuna subentrerà a quelle appena terminata. Ma se non volete avere vincoli e vedere le vostre serie Rai preferite, potete guardarle in streaming su Raiplay, il servizio gratuito Rai dove di volta in volta saranno caricate le puntate già trasmesse.