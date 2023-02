Sei donne, il mistero di Leila. Quando inizia la fiction televisiva Rai con Maya Sansa. Trama, anticipazioni, attrici e quanti episodi ci sono.

Sei donne è la nuova serie televisiva che andrà in onda su Rai 1 a partire da fine febbraio e durante il mese di marzo. La fiction, genere drama giallo, con la regia di Vincenzo Marra è interpretata da 6 grandi attrici nei panni di altrettante donne, ognuna delle quali con una storia legata all’altra da un segreto.

Vediamo allora quando verrà trasmessa questa nuova avvincente fiction, quante puntate ci saranno e chi sono i protagonisti che formano il cast.

Quando inizia Sei donne su Rai 1

La prima puntata della fiction andrà in onda martedì 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1. In altre parole Sei donne, la nuova serie tv italiana drammatica, si potrà guardare in diretta, gratis su Rai 1 intorno alle 21:20 di ogni martedì, visto che l’appuntamento è a cadenza settimanale. Per chi non potesse guardare la fiction in diretta, è comunque possibile rivedere gli episodi gratis in streaming su Raiplay. Il servizio disponibile dal sito ufficiale della Rai oppure dall’applicazione su Smart Tv.

Sei donne, quanti episodi e di cosa parla

Sono 3 le puntate in totale, della durata di circa 100 minuti ognuna. Questo significa che gli episodi saranno trasmessi in 3 diverse serate, dal 28 febbraio fino al 14 marzo 2023 sui canali Rai.

Passando alla trama di questo giallo fantasy, il pubblico ministero Anna Conti indaga sulla misteriosa scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. Mentre cerca di risolvere il caso però deve fare i conti con il suo passato, che si intreccia con la vita di altre 5 donne: Michela, Alessia, Viola, Aysha e Giulia. Ognuna di queste ha un legame con Lelia e ha vicende particolari che la riguardano. Durante questo racconto per capire la verità verranno a galla i segreti più intimi di tutte le protagoniste.

Sei donne, cast attrici e attori

Ecco i nomi degli attori della fiction Rai che interpretano i personaggi di Sei donne:

Maya Sansa , che interpreta la PM Anna Conti

, che interpreta la PM Anna Conti Alessio Vassallo

Ivana Lotito

Denise Tantucci

Isabella Ferrari

Maurizio Lastrico

Inoltre, avrà un ruolo in questa fiction anche Damiano Gavino uno degli attori italiani giovani emergenti reduce dalla fiction “Un professore”. Insomma, si tratta di un cast di tutto rispetto.

Dove è stata girata la fiction Sei donne

La location dove è ambientata la serie è quella della città di Taranto e di altre zone limitrofe della Puglia. Quindi dopo Le indagini di Lolita Lobosco 2 ambientata a Bari, ecco un’altra serie tv rai di successo che ha come ambientazione la regione Puglia.

Di conseguenza anche questa volta questi bellissimi luoghi dovrebbero rendere migliore una serie che come base di partenza può vantare un trama avvincente. Per sapere se sarà così non ci rimane che attendere l’inizio dei nuovi episodi di Sei Donne, in onda su Rai 1 ogni martedì, dal 28 febbraio in poi.

