Le indagini di Lolita Lobosco 2a stagione. Quando esce, cast e puntate

Le indagini di Lolita Lobosco, quando va in onda la fiction Rai con Luisa Ranieri. Quanti episodi ci sono, trama, anticipazioni e chi sono gli attori della seconda stagione.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, la fiction Rai torna con la nuova stagione dopo il successo della prima. Di recente i canali Tv Rai hanno riproposto le repliche della prima serie, disponibile gratis e in streaming anche su Raiplay, ma prossimamente arriveranno i nuovi episodi del telefilm con protagonista Luisa Ranieri.

Vediamo allora quando sarà trasmessa la prima puntata della seconda stagione, di cosa parla e quali sono gli attori protagonisti della storia tratta dai libri di Gabriella Genesi.

Quando inizia Le indagini di Lolita Lobosco 2

Al momento la Rai non ha ancora comunicato la data ufficiale della messa in onda dei nuovi episodi della Serie televisiva, ma si conosce già il periodo: a inizio 2023. La Fiction genere giallo/commedia, sarà trasmessa in 6 serate questa volta, per altrettante puntate. Quindi rispetto alla prima stagione il numero degli episodi è maggiore, visto che in quel caso ne erano 4. Vedremo quindi per più tempo le indagini del capo della questura di Bari e della sua squadra.

Che dio ci aiuti 7- 2023 quando esce la Fiction Rai. Chi sono le attrici

Lolita Lobosco 2: trama e anticipazioni

In questa stagione il commissario Lobosco indaga sui crimini compiuti nella città di Bari, con la preziosa collaborazione dei fidati Esposito e Forte. Al tempo stesso però porta avanti indagini private per scoprire la verità sul controverso assassinio del padre Petresine. Con tenacia Lobosco riuscirà a chiarire che è stata la malavita organizzata a commettere il crimine, ma sarà molto difficile capire chi è l’esecutore materiale dell’omicidio.

Ma non solo lavoro, ci sarà anche l’amore ad animare i nuovi episodi di questa fiction. Il commissario dovrà districarsi fra il suo attuale compagno, che però vivrà a distanza e una vecchia fiamma che si riaffaccia nella sua vita. Pur essendo una donna forte e indipendente anche lei avrà i suoi momenti difficili con cui fare i conti.

Le indagini di Lolita Lobosco 2 cast

Questo l’elenco di attori e attrici che compongono il cast della serie televisiva Rai e il personaggio che interpretano:

Luisa Ranieri , nei panni di Lolita Lobosco

, nei panni di Lolita Lobosco Filippo Scicchitano, che interpreta Danilo Martini

che interpreta Danilo Martini Giovanni Ludeno, nei panni di Antonio Forte

nei panni di Antonio Forte Jacopo Cullin, che interpreta Raffaele “Lello”

che interpreta Raffaele “Lello” Bianca Nappi, il personaggi di Marietta

il personaggi di Marietta Maurizio Donadoni, nei panni di Trifone

nei panni di Trifone Camilla Diana, che interpreta il personaggio di Caterina

che interpreta il personaggio di Caterina Giulia Fiume, nei panni di Carmela Lobosco

nei panni di Carmela Lobosco Lunetta Savino, che interpreta il personaggio di Nunzia.

Dove è stata girata la fiction Le indagini di Lobosco?

La miniserie televisiva è stata girata in Puglia. La regione del sud Italia ha ospitato le location di questa fiction. A partire dalla casa di Lolita situata a Bari vecchia, quindi nel cuore del centro storico del capoluogo, ma ci sono molte scene in cui compare il lungomare di Bari. Senza dimenticare alcune scene girate a Monopoli e a Polignano a mare, località situate in provincia di Bari.

Queste le anticipazioni sulla fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco 2. In attesa dell’inizio della nuova stagione di cui conosciamo già cast e trama, potete recuperare gratuitamente le puntate della prima stagione in streaming nella sezione serie Tv di Raiplay.

Vedi anche: Un passo dal cielo 7 quando esce la fiction Rai