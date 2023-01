Le Indagini di Lolita Lobosco 2-anticipazioni puntata 15 gennaio

Le Indagini di Lolita Lobosco stagione 2. Trama secondo episodio della Fiction con Luisa Ranieri in onda domenica 15 gennaio su Rai 1.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: dopo la prima puntata della nuova stagione trasmessa su Rai 1 l’8 gennaio, domenica prossima (15 gennaio 2023 ore 21:20 circa) arriva un nuovo imperdibile episodio. Il vicequestore di Bari, interpretato da Luisa Ranieri, dovrà indagare su una morte sospetta, che coinvolge persone a lei vicine.

Vediamo allora qualche anticipazione in più su cosa succederà nella prossima puntata della 2a stagione di Lolita Lobosco.

Trama seconda puntata Le indagini di Lolita Lobosco 2

L’episodio 2 della fiction Rai si intitola “Lo scammaro avvelenato” e andrà in onda in prima visione assoluta domenica 15 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1. Questa volta Lolita dovrà indagare sulla morte di uno scrittore che la tocca da vicino, visto che è avvenuta nel B&B di Nunzia e Carmela. Non a caso proprio il personaggio di Nunzia sarà indagata per omicidio inizialmente, ma poi verrà scagionata in seguito ad alcuni esami approfonditi.

Lo sviluppo della puntata mostrerà che il defunto aveva un passato turbolento e questo porterà il vicequestore a dubitare di parecchie persone. Nel frattempo ci saranno novità anche per quanto riguarda l’amore, visto che Nunzia e il personaggio di Trifone sono sempre più vicini fra loro. Questo e molto altro ci aspetta nella puntata numero 2 di questa serie Rai.

Lolita Lobosco 2 quante puntate sono e quando escono

Sono 6 in totale le puntate che compongono la nuova stagione de Le indagini di Lolita Lobosco (ognuna della quali dura circa un’ora e mezza). Di seguito l’elenco completo di quando vanno in onda su Rai 1 tutte le puntate della seconda stagione della serie Tv, dal primo all’ultimo appuntamento:

primo episodio: domenica 8 gennaio 2023

secondo episodio: domenica 15 gennaio 2023

terzo episodio: domenica 22 gennaio 2023

quarto episodio: domenica 29 gennaio 2023

quinto episodio: domenica 5 febbraio 2023

sesto e ultimo episodio: domenica 12 febbraio 2023.

Le indagini di Lobosco 2 stagione su Raiplay

Il primo episodio ha tenuto i fan della incollati alla televisione, con dati di ascolto molto alti (oltre il 33% di share). Questo grazie ai tanti colpi di scena con cui la protagonista ha dovuto fare i conti fin dall’inizio. Ma se ve la siete persa non c’è nessun problema potete guardare questo episodio gratis in streaming su Raiplay in qualsiasi momento, così come quelli che seguiranno.

In questo modo sarete pronti per vedere anche la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, in onda domenica 15 gennaio su Rai 1. Buon divertimento con questa fiction italiana di successo.

