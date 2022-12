La Porta Rossa 3. Anticipazioni, data e cast

La porta rossa, quando inizia la terza stagione della fiction Rai con Lino Guanciale. Anticipazioni nuove puntate e chi sono gli attori della serie Tv.

La Porta Rossa 3a stagione, arrivano i nuovi episodi della fiction Rai sul commissario Cagliostro (Lino Guanciale) o meglio del suo fantasma. La serie originale ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, propone novità e colpi di scena che terranno come sempre gli spettatori incollati alla Tv.

Vediamo allora quando comincia la nuova stagione di questa fiction e le anticipazioni su cosa succederà ai protagonisti.

Quando va in onda La Porta Rossa 3?

I nuovi episodi della serie televisiva andranno in onda a partire da mercoledì 11 gennaio 2023 su Rai 2. Come di consueto si potranno guardare gratis in Tv e in prima serata, quindi intorno alle ore 21:20.

Dopo il primo appuntamento ne seguiranno altri 3 sempre in onda il mercoledì sera, visto che sono 4 le serate previste in calendario. Ognuna di queste prevede 2 puntate, per un totale di 8 nuovi episodi, che non vediamo l’ora di guardare. La fiction è disponibile anche in streaming gratis su Raiplay.

Anticipazioni trama La porta rossa 3

Nella nuova stagione i personaggi cercano di portare avanti un’altra vita. Seguendo gli spostamenti del personaggio di Vanessa (3 anni dopo aver lasciato Cagliostro in trappola fra vita e morte) la storia dei nuovi episodi si sviluppa anche in Slovenia, ma non solo.

Nel frattempo a Trieste un blackout notturno causa un incidente mortale di un personaggio molto importante. Questo porterà di nuovo Cagliostro e Vanessa, ma non solo loro, a indagare insieme. Ma questa volta sospettano l’un dell’altro e quindi risolvere il caso sarà più difficile. Riuscirà il protagonista a fare luce su questo mistero e a varcare la fatidica “Porta rossa”? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

La porta rossa 3 attori

Ecco il cast completo, con i nomi di tutti gli attori e i personaggi che interpretano nella fiction:

Lino Guanciale, nei panni del commissario Cagliostro

nei panni del commissario Cagliostro Gabriella Pession, nella fiction Anna Mayer

nella fiction Anna Mayer Valentina Romani, ovvero Vanessa Rosic

ovvero Vanessa Rosic Gaetano Bruno, alias Diego Paoletto

alias Diego Paoletto Elena Radonicich, che interpreta Stella Mariani

che interpreta Stella Mariani Carmine Recano, nei panni di Federico

nei panni di Federico Alessia Barela, nella fiction Stefania Parisi.

Questi i nomi del resto del cast, nei panni di nuovi personaggi o di quelli secondari: Cecilia Dazzi, Nicola Pannelli, Lavinia Longhi, Mauro Cardinali, Katia Greco, Eugenio Krilov.

Dove è stata girata La Porta Rossa 3?

La fiction è ambientata a Trieste, dove sono girate quasi tutte le scene interne ed esterne. Ma come detto da questa stagione la serie varcherà i confini nazionali svolgendosi anche in Slovenia. Queste ambientazioni misteriose fanno da contorno al thriller che ha conquistato il pubblico televisivo.

In sintesi, la 3a stagione de La porta rossa andrà in onda da mercoledì 11 gennaio su Rai 2 per 4 appuntamenti settimanali (8 puntate in totale). Ma potete guardare gli episodi vecchi e nuovi anche in streaming sul sito di Raiplay. Buon divertimento con le nuove avventure del commissario Cagliostro.