Un passo dal cielo 7. Quando inizia la fiction

Quando verrà trasmesso Un passo dal cielo 7? Cast, location e trama nuove puntate della serie Tv Rai.

Un passo dal cielo. La settima stagione dell’appassionante fiction genere giallo/commedia, che racconta le indagini del commissario Nappi e le vite di tutte gli altri personaggi immersi nella natura, è in arrivo sui canali Rai. Ecco quando verranno trasmessi i nuovi episodi, cosa aspettarsi dalla trama e quali saranno i nuovi personaggi.

Un passo dal cielo 7 quando esce

La messa in onda delle nuove puntate di questa serie avverrà su Rai 1 nei primi mesi del 2023. Ovviamente sarà possibile anche rivedere gli episodi in streaming gratis su Raiplay. Quindi chi sperava di poter vedere le nuove avventure dei personaggi, che vivono immersi nella natura, già durante l’autunno 2022, salvo sorprese resterà deluso.

Al momento non è ancora stata comunicata la data ufficiale della messa in onda. Quello che si sa è invece che saranno 8 le puntate (per altrettante prime serate) della nuova stagione di Un passo dal cielo, che riproporrà le vicende di vecchi e nuovi personaggi.

Un passo dal cielo 7 trama

In questa stagione il commissario Vincenzo Nappi dovrà fare i conti con un punto di vista diverso dal suo: quello femminile e più empatico della sorella Manuela. Il loro rapporto di lavoro e familiare dovrà evolvere nel corso delle puntate. Grazie a Manuela saranno introdotti due nuovi personaggi nella storia della fiction: il misterioso Nathan, l’uomo degli orsi, e Gregorio Masiero, uno scultore solitario che nasconde ferite profonde. Inoltre, un allevatore locale, Luciano Paron, rappresenterà una minaccia per la natura incontaminata del luogo.

Come sempre però ci sarà largo spazio alle vicende familiari e sentimentali. Vincenzo e Carolina vivranno insieme con i rispettivi figli e saranno alle prese con il nuovo vicino: l’inossidabile Huber.

Location Un passo dal cielo

Come per le stagioni precedenti, anche la settimana è ambientata fra le splendide montagne del Cadore. Anche questa volta lo sguardo dei protagonisti che vivono nei paesi è sempre rivolto alla natura dove trascorrono buona parte delle loro giornate. Senza dimenticare mai il cielo stellato, altro aspetto caratterizzante di questo prodotto Rai.

Un passo dal cielo 7 cast

La serie con la regia di Enrico Ianniello, Lazlo Barbo e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Raifiction. Questi i nomi dei protagonisti di questa stagione e quelli degli attori che li interpretano:

Vincenzo Nappi : interpretato da Enrico Ianniello

: interpretato da Enrico Ianniello Manuela Nappi : interpretata da Giusy Buscemi

: interpretata da Giusy Buscemi Huber Fabricetti : interpretato da Gianmarco Pozzoli

: interpretato da Gianmarco Pozzoli Carolina: interpretata da Serena Iansiti.

Completano il cast Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Leonardo Pazzagli. Non ci sarà invece Daniele Liotti (Francesco Neri). Insomma anche in Un passo dal cielo 7 ci saranno molti dei volti noti che hanno caratterizzato la storia di questa fiction fino ad ora. Ma pure novità che scopriremo nel corso degli 8 episodi che andranno in onda sulla Rai nel 2023.

