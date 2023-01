Rocco Schiavone 5 stagione. Quando va in onda la Fiction Rai con Marco Giallini? Data uscita, anticipazioni, trama e chi sono gli attori della serie.

Rocchio Schiavone 5. I nuovi episodi della fiction Rai genere poliziesco, basata sui romanzi di Antonio Manzini sono molto attesi visto che negli anni questa serie è diventata un cult in Italia. Questo grazie alla bravura degli attori, da Marco Giallini nei panni del vicequestore Schiavone in poi, ma anche grazie ad una trama avvincente e ben congeniata.

Vediamo allora quando inizia la quinta stagione di Rocco Schiavone, quante puntate ci saranno e i nomi del cast.

Rocco Schiavone quando esce la nuova stagione

Ad oggi la Rai non ancora comunicato la data di uscita delle nuove puntate. Tuttavia secondo le ultime news la messa in onda dovrebbe avvenire a fine marzo 2023. Quindi bisognerà attendere ancora prima di sapere quando vedremo la nuova serie delle avventure del commissario.

Di certo sappiamo che le puntate saranno trasmesse su Rai 2 in prima serata, quindi intorno alle ore 21:20. Ancora da definire il giorno settimanale della messa in onda.

Vedi anche quando escono le altre fiction Rai:

Rocco Schiavone 5 quante puntate ci sono

Sono 4 i nuovi episodi della serie che andranno in onda in altrettante serate. Per quanto riguarda la trama della quinta stagione di Rocco Schiavone, il vicequestore torna a svolgere il proprio lavoro anche se la perdita della moglie Marina, causata da un colpo di pistola accidentale, gli ha lasciato ferite profonde.

Nelle nuove avventure il commissario non riesce più ad avere legami affettivi nemmeno con i suoi colleghi. Perfino le sue intuizioni iniziano a vacillare e lo portano a commettere un errore. Tuttavia anche se non sopporta la location aostana in cui si trova, si renderà conto che quello è diventato l’unico rifugio sicuro per lui, anche dai fantasmi del passato.

Cast attori Rocco Schiavone 5

Ecco l’elenco completo con tutti gli attori del cast della serie Tv Rocco Schiavone e il nome del personaggio che interpretano:

Marco Giallini , nei panni di Rocco Schiavone

, nei panni di Rocco Schiavone Ernesto D’Argenio , ricopre il ruolo di Italo Pierron

, ricopre il ruolo di Italo Pierron Massimiliano Caprara, che nella serie interpreta Michele Derula

che nella serie interpreta Michele Derula Gino Nardella, alias Ugo Casella

alias Ugo Casella Claudia Vismara, nei panni di Caterina Rispoli

nei panni di Caterina Rispoli Christian Ginepro, Domenico D’Intino nella fiction

Domenico D’Intino nella fiction Alberto Lo Porto, con il personaggio di Antonio Scipioni

con il personaggio di Antonio Scipioni Francesco Acquaroli, che interpreta Sebastiano Carucci

che interpreta Sebastiano Carucci Isabella Ragonese, veste i panni di Marina

veste i panni di Marina Lorenza Indovina, è Michela Gambino

è Michela Gambino Valeria Solarino, Sandra Buccellato nella fiction.

Rocco Schiavone 5 dove vedere la serie in streaming

Oltre che in diretta televisiva sui canali Rai, potete guardare gli episodi di Rocco Schiavone gratis e in streaming su Raiplay. Qui trovate anche le stagioni precedenti, per recuperare le puntate che vi siete persi o semplicemente per rinfrescarvi la memoria. Inoltre, la fiction è disponibile anche su Amazon prime video per gli abbonanti. Ma qui ovviamente la quinta stagione arriverà in un secondo momento.

Le riprese della quinta stagione sono state girate in Valle D’Aosta. Ancora una volta il paesaggio montano fa da sfondo a questa bellissima fiction, ricca di azione e colpi di scena. Non ci resta che attendere l’inizio dei nuovi episodi di Rocco Schiavone 5 in Tv in programma su Rai 2, per sapere cosa succederà.

Vedi anche: Fiction Mediaset inverno 2023 le più belle in arrivo