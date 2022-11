Il commissario Ricciardi 2. Quando ricomincia la fiction Rai

Il Commissario Ricciardi: quando esce la nuova stagione della serie con Lino Guanciale? Date, episodi, trama, cast e dove vederla.

La seconda stagione della fiction Rai Il Commissario Riccardi torna in onda in Tv. Il giallo/poliziesco tratto dai romanzi omonimi (di cui esiste perfino un fumetto) ci propone le nuove avventure del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato dall’attore Lino Guanciale e degli altri personaggi.

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa atteso telefilm: quando lo fanno su Rai 1, cosa succederà e chi sono i protagonisti.

Quando inizierà la seconda serie del Commissario Riccardi?

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per la messa in onda dei nuovi episodi. Tuttavia la Rai ha indicato come periodo per la messa in onda nei primi mesi del 2023.

La stagione uno della serie, ambientata nei caratteristici vicoli di Napoli, è stata trasmessa da gennaio a marzo 2021. Quindi è possibile che per la seconda il periodo della programmazione per la prossima stagione sia lo stesso.

Quante puntate e stagioni ha il Commissario Riccardi

Quello che già sappiamo per certo è che sono 4 le serate in cui verrà trasmessa la seconda stagione. In altre parole la nuova serie ci terrà compagnia per 4 settimane, visto che gli appuntamenti sono a cadenza settimanale.

Non è ancora chiaro se a questa ne seguiranno altre, ma come spesso accade in questi casi molto dipenderà dal successo del telefilm e dagli ascolti.

Trama e anticipazioni del Commissario Riccardi 2

Anche nei nuovi episodi al centro della fiction ci sono le indagini e le vicende sentimentali del commissario, con il potere sovrannaturale ereditato dalla madre di vedere le persone morte e di sentirne l’ultimo pensiero. Per evitare di tramandare a sua volta questa maledizione Ricciardi ha rinunciato all’amore. Tuttavia c’è una donna (Enrica) verso cui prova sentimenti e che intimamente lo ricambia, ma che nelle nuove puntate sarà corteggiata da un altro uomo.

Senza dimenticare che sono molte le donne che provano a sedurlo. Ma Ricciardi è determinato a dare priorità al lavoro e a risolvere tutti i casi di assassinio a cui si trova davanti, anche grazie alle sue innate qualità.

Commissario Ricciardi, cast della serie tv

Ma quali sono i personaggi della seconda stagione del Commissario Ricciardi? Ecco l’elenco completo con i nomi degli attori che li interpretano:

Lino Guanciale, nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi

nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi Antonio Milo, ossia il brigadiere Raffaele

ossia il brigadiere Raffaele Enrico Ianniello, nella fiction Bruno Modo

nella fiction Bruno Modo Serena Iansiti, nel personaggio di Livia Luciani

nel personaggio di Livia Luciani Maria Vera Ratti, nei panni di Enrica Colombo

nei panni di Enrica Colombo Mario Pirrello, ovvero il vicequestore Angelo Garzo

ovvero il vicequestore Angelo Garzo Fabrizia Sacchi, nel personaggio di Lucia Caputo

nel personaggio di Lucia Caputo Nunzia Schiano, che interpreta Rosa Vaglio

che interpreta Rosa Vaglio Adriano Falivene, Bambinella nella fiction

Bambinella nella fiction Marco Palvetti, nei panni di Falco

nei panni di Falco Peppe Servillo, che interpreta Don Pierino.

Dove vedere il Commissario Ricciardi

Le puntate della fiction sono tramesse su Rai 1 in prima serata. Questo salvo soprese anche per la seconda stagione in programma a inizio 2023. Mentre le repliche della prima stagione di recente sono state trasmesse su Rai premium. Ma se avete voglia di recuperarle potete guardarle già ora gratis su Raiplay, il servizio streaming disponibile sia su Smart tv che da pc.